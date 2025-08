Achtung! Elfmeterschießen auch bei Ligaspielen möglich

Was noch wichtig ist: Sollte ein Spieler im Meisterschaftsspiel einen Platzverweis (Rote Karte) erhalten, wird er nur für den Meisterschaftsspielbetrieb gesperrt und nicht für Pokalspiele. Er kann allerdings aufgrund der automatischen Sperre nicht, sollte es denn nötig sein, am Elfmeterschießen teilnehmen. Wir geben euch einen Überblick, an welchen Spieltagen die Ligaspiele zugleich als Pokalspiele deklariert sind:

In den beiden Bayernligen und den fünf Landesligen wird die 1. Totopokal-Qualifikationsrunde nicht gesondert ausgetragen. Als Qualifikationskriterium wertet der Bayerische Fußball-Verband (BFV) die Ergebnisse bestimmter Ligapartien. Endet eine Ligapartie unentschieden, geht es direkt ins Elfmeterschießen. Auf den Sommertagungen der jeweiligen Ligen wurde ausgelost, an welchem Spieltag die Partien zugleich als Pokalspiele gewertet werden.

Landesliga Südost (4. Spieltag, 01.08. - 03.08.) Fr., 01.08.25 FC Schwabing 56 - ESV Freilassing Fr., 01.08.25 TSV Murnau - SpVgg Unterhaching II Fr., 01.08.25 TSV 1880 Wasserburg - TSV Eintracht Karlsfeld Fr., 01.08.25 Kirchheimer SC - FC Unterföhring Fr., 01.08.25 SB Chiemgau Traunstein - SV Dornach Fr., 01.08.25 TSV Kastl - SV Aubing München Sa., 02.08.25 1.FC Garmisch-Partenkirchen - FC Wacker München So., 03.08.25 SVN München - TSV Grünwald So., 03.08.25 TSV 1860 Rosenheim - VfB Hallbergmoos-Goldach

Landesliga Südwest (5. Spieltag, 08.08. - 10.08.)

Fr., 08.08.25 TSV 1865 Dachau - TSV Aindling

Fr., 08.08.25 VfB Durach - TSV Rain/Lech

Sa., 09.08.25 SG Niedersont./Martinsz. - FC Ehekirchen

Sa., 09.08.25 FC Kempten - SV Manching

Sa., 09.08.25 FC Stätzling - FSV Pfaffenhofen/Ilm

Sa., 09.08.25 TSV Jetzendorf - SC Oberweikertshofen

So., 10.08.25 FC Memmingen II - FV Illertissen II

So., 10.08.25 TSV Schwabmünchen - 1. FC Sonthofen

So., 10.08.25 TSV Hollenbach - SV Cosmos Aystetten

Landesliga Nordwest (13. Spieltag, 26.09. - 28.09.)

Fr., 26.09.25 TuS Frammersbach - TSV Großbardorf

Fr., 26.09.25 DJK Don Bosco Bamberg - TSV Mönchröden

Sa., 27.09.25 SV Alemannia Haibach - TSV Karlburg

Sa., 27.09.25 DJK Dampfach - 1. FC Lichtenfels

Sa., 27.09.25 FT Schweinfurt - TSV Eisingen

So., 28.09.25 TuS 1893 Aschaffenburg-Leider - 1. FC Fuchsstadt

So., 28.09.25 DJK Schwebenried/Schwemmelsbach - SV Vatan Spor Aschaffenburg

So., 28.09.25 DJK Hain - TSV Abtswind

So., 28.09.25 ASV Rimpar - FC 06 Bad Kissingen

Bayernligen

Bayernliga Nord (7. Spieltag. 22.08. - 23.08.)

Fr., 22.08.25 ASV Neumarkt - FSV Stadeln

Fr., 22.08.25 TSV Neudrossenfeld - DJK Gebenbach

Fr., 22.08.25 FC Coburg - ATSV Erlangen

Fr., 22.08.25 SC Eltersdorf - ASV Cham

Sa., 23.08.25 TSV Kornburg - Würzburger FV

Sa., 23.08.25 FC Eintracht Bamberg 2010 - SC Großschwarzenlohe

Sa., 23.08.25 FC Ingolstadt 04 II - SSV Jahn Regensburg II

Sa., 23.08.25 SV Fortuna Regensburg - SpVgg Bayern Hof

Bayernliga Süd (12. Spieltag, 26.09. - 27.09.)

Fr., 26.09.25 FC Sturm Hauzenberg - TSV Kottern

Fr., 26.09.25 FC Sportfreunde Schwaig - Türkgücü München

Sa., 27.09.25 FC Ismaning - SV Kirchanschöring

Sa., 27.09.25 SV Schalding-Heining - FC Pipinsried

Sa., 27.09.25 SV Heimstetten - Türkspor Augsburg

Sa., 27.09.25 TuS Geretsried - SV Erlbach

Sa., 27.09.25 FC Gundelfingen - FC Deisenhofen

Sa., 27.09.25 TSV Nördlingen - TSV Landsberg