Achtung Bezirksliga: Herrieden holt Top-Torjäger und Trainer zurück Einstiger Top-Torjäger kehrt zu Herrieden zurück – Dave Seibold übernimmt erneut als Trainer von btfm · Heute, 13:19 Uhr · 0 Leser

Dürften die Bezirksliga-Abwehrreihen vor mächtig Probleme stellen: Michael Sperr und Jonas Schröder. – Foto: SpVgg Ansbach; Burgoberbach

Es dürfte Tore regnen, wenn die SG Herrieden in der kommenden Saison in der Bezirksliga Süd spielt. Neben Bezirksliga-Torschützenkönig Michael Sperr läuft künftig auch Jonas Schröder für die SGH auf.

Für Tore war die SGH bereits bekannt: Mit 65 Buden stellte Herrieden in der abgelaufenen Spielzeit die viertbeste Offensive der Bezirksliga Süd, doch es könnte noch besser werden. Michael Sperr, der sich mit 27 Toren vergangene Saison die Torjägerkanone geschnappt und dazu 15 Treffer aufgelegt hat, verlängerte seinen Vertrag – und bekommt nun einen neuen Sturmpartner. Transfer innerhalb der Bezirksliga Süd: Jonas Schröder verstärkt Herrieden Jonas Schröder wechselt aus Burgoberbach zurück nach Herrieden. Seine Qualitäten hat der Angreifer zur Genüge unter Beweis gestellt: In der Saison 2023/24 knipste Schröder schon 21-mal in 23 Einsätzen in der Bezirksliga im SGH-Trikot. Damals Top-Wert in Herrieden! In der Saison 2024/25 ließ er 18 weitere Treffer für den SC Aufkirchen folgen.

„Schön, dass du wieder da bist, Joni! Wir freuen uns auf viele gemeinsame Erfolge und Tore im SGH-Trikot“, begrüßt der Verein den Rückkehrer auf Social Media. Zudem ist die Cheftrainerposition neu besetzt: Anführen soll den Bezirksligisten in der Saison 2026/27 wieder „Dave“ Seibold. Seibold übernimmt Herrieden erneut in der Bezirksliga Süd Seibold ist bei der SGH kein Unbekannter: Bereits von 2017 bis zur durch die Pandemie verlängerten Saison 2019/21 zeichnete er für die sportlichen Geschicke in Herrieden verantwortlich. In den letzten Jahren war Seibold unter anderem beim FC Sachsen und beim SV Arberg aktiv. Nun kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück.