FCM-Trainer Christoph Ball will die Serie aufrechterhalten. – Foto: Dominik Findelsberger

Achtmal ungeschlagen: FC Moosinning will dritten Sieg in Folge FCM zu Gast in Ostermünchen

Am Sonntag um 15 Uhr ist der FC Moosinning beim SV Ostermünchen zu Gast.

Moosinning – Nach dem erfolgreichen Start in die Rückrunde der Bezirksliga Ost mit dem 6:1 im Landkreis-Derby gegen den FC Finsing steht für den FC Moosinning nun das vorletzte Spiel vor der Winterpause an. Moosinning präsentiert sich aktuell in starker Verfassung, die Mannschaft von Spielertrainer Christoph Ball ist seit acht Spielen ungeschlagen. Trotzdem mahnt der Coach zur Vorsicht: „Das wird mit Sicherheit kein leichtes Spiel, die stehen mitten im Abstiegskampf. Diesen Kampf müssen wir unbedingt annehmen.“

Der SV Ostermünchen zeichnet sich im Gegensatz zu den meisten anderen Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte durch eine starke Defensive aus, bisher bekam man nur 26 Gegentore. Dafür stellt die Mannschaft mit nur 17 selbst geschossenen Toren den zweitschlechtesten Angriff der Liga. Von Bedeutung könnte auch die Heimschwäche des Gastgebers werden. In der Heimtabelle liegt Ostermünchen mit fünf Punkten auf dem letzten Platz. Im Vergleich zum Hinspiel (0:0) fordert Ball mehr Effizienz in der Offensive: „Im Heimspiel zu Beginn der Saison haben wir etliche Chancen nicht genutzt. Wir wollen im Spiel am Sonntag die Balance halten, nicht konteranfällig sein und unsere Möglichkeiten nutzen.“ Die Zielsetzung für das Auswärtsspiel fällt deutlich aus: „Wir werden den Gegner nicht unterschätzen, aber wir fahren da natürlich hin, um zu gewinnen. Wir wollen in der Tabelle vorne dran bleiben“, sagt der Spielertrainer.