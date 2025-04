Achterpacker inklusive: Fulminanter Kantersieg in der Kreisoberliga

An diesen Tag werden sich die Kreisoberliga-Kicker wohl noch länger zurückerinnern. Sowohl die des FC ZWK Nebra als auch die der SG Lützen/Meuchen - mit unterschiedlichen Gemütslagen. Denn das Duell zwischen den beiden in der Kreisoberliga Burgenland war am Sonntag eines für die Geschichtsbücher: Die Gastgeber gewannen mit 17:0.