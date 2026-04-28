Spektakel und späte Tore prägen den 22. Spieltag

SV Italia 1965 München – FC Eintracht München: "Achterbahnfahrt mit Last-Minute-Drama"

Ein turbulentes Aufeinandertreffen in München endete mit einem wahren Torfestival. Früh brachte Mario Gonzales Canas die Gastgeber in Führung, ehe Imad Bacha schnell ausglich. Nach der Halbzeit sorgten Robert Söltl und Alexander Scholz für einen komfortablen Vorsprung, den Gonzales Canas auf 4:1 ausbaute. Doch FC Eintracht München kam eindrucksvoll zurück: Inaki Ugarte, Angelo Hauk und schließlich Youssef Allam in der 90. Minute sicherten den Gästen ein spektakuläres 4:4. Die Gelb-Rote Karte für Söltl in der Nachspielzeit setzte den Schlusspunkt unter das packende Duell.

SV Nord München-Lerchenau II – FC Phönix Schleißheim: "Später Treffer bringt Erleichterung"

In einer zähen Partie vor 30 Zuschauern entschied Gabriel Prehl das Spiel in der 81. Minute. Ein spätes Tor, das Nord München-Lerchenau II wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld bescherte.

FC Schwabing 56 II – SV Riedmoos: "Joker sticht in letzter Sekunde"

Vor 100 Fans entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Früh brachte Juliano Schanzer Schwabing in Führung, ehe Michael Düber nachlegte. Riedmoos kämpfte sich durch Dennis Post und Goran Trajanovski zurück, bevor Nicolas Felix Gerneth in der Schlussminute die drei Punkte für den Spitzenreiter sicherte.

Kampf um Aufstieg und Abstieg spitzt sich zu

SC Inhauser Moos – FC Unterföhring II: "Späte Antwort rettet den Punkt"

Mathias Treffer und Marco Hahm brachten die Hausherren zweimal in Führung, doch Richard Kunoun und Jérôme Fayé glichen jeweils aus, letzterer spät in der 88. Minute. Für Unterföhring II ein Achtungserfolg im Abstiegskampf.

FC Fasanerie Nord – SV Istiklal München: "Effizienz vor eigenem Tor"

In einem Spiel ohne offizielle Torschützenangaben setzte sich Fasanerie Nord klar mit 3:1 durch und festigte seine Position in der oberen Tabellenhälfte.

SV Türkspor Allach – SV Lohhof II: "Doppelschlag dreht die Partie"

Oguzhan Gürpinar brachte Allach in Führung, doch in der Schlussphase drehten Tobias Steinbach und Kol Kolaj das Spiel zugunsten von Lohhof II.