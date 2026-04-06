Achterbahnfahrt in Bellenberg, Bermaringen glänzt, Schelklingen top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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SGM Schmiechtal/Alb – TSV Einsingen 1:3
In einer packenden Begegnung musste sich die SGM Schmiechtal/Alb dem TSV Einsingen geschlagen geben. Nachdem Emre Güney die Gäste in der 31. Minute in Führung gebracht hatte, keimte kurz nach dem Seitenwechsel Hoffnung bei der Heimelf auf: Julian Lock markierte in der 49. Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1. Doch die Freude währte nur kurz und schlug prompt in Ernüchterung um, als Armin Sassmann nur zwei Minuten später (51.) die erneute Führung für Einsingen erzielte. Schmiechtal stemmte sich gegen die drohende Niederlage, doch Sassmann wurde endgültig zum Schreckgespenst der Hausherren, als er in der 78. Minute mit seinem zweiten Treffer den 1:3-Endstand besiegelte und die Punkte für den TSV sicherte.
SC Heroldstatt – SG Oberdischingen/Ersingen 0:1
Es war ein zähes Ringen in Heroldstatt, bei dem die Zuschauer lange auf ein Erfolgserlebnis warten mussten. In einer defensiv geprägten Partie, in der sich beide Teams kaum Räume ließen, brauchte es einen Moment der Entschlossenheit: Miguel Paez-Zamora erlöste die Gäste der SG Oberdischingen/Ersingen in der 75. Minute mit dem goldenen Tor des Tages. Für den SC Heroldstatt kam es in der Schlussphase knüppeldick: Erst der Rückstand, dann schwächte man sich in der 85. Minute durch eine Gelb-Rote Karte für Tim Enderle selbst. Am Ende blieb den Hausherren nur die Enttäuschung über eine knappe Niederlage, während die Gäste den hart erkämpften Auswärtssieg feierten.
SV Pappelau-Beiningen – SV Niederhofen 3:0
Der SV Pappelau-Beiningen legte eine furiose erste Halbzeit hin und ließ den SV Niederhofen phasenweise fassungslos zurück. Den Grundstein legte Cristian Boldea, der in der 21. Minute einen Handelfmeter souverän zum 1:0 verwandelte. Was sich dann jedoch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte abspielte, glich einer emotionalen Explosion: Sainey Ceesay schlug binnen sechzig Sekunden gleich doppelt zu (45.+1 und 45.+2) und schraubte das Ergebnis noch vor dem Pausenpfiff auf 3:0 hoch. Von diesem Schock erholte sich Niederhofen im zweiten Durchgang nicht mehr. Pappelau-Beiningen verwaltete den Vorsprung abgeklärt und bejubelte einen souveränen Heimsieg.
RSV Ermingen – SSG Ulm 99 II 1:4
Die Reserve der SSG Ulm 99 demonstrierte in Ermingen ihre spielerische Überlegenheit und fuhr einen ungefährdeten Auswärtssieg ein. Alexander Beer (14.), Nikolas Lutz (40.) und Kevin Strobl (45.) sorgten bereits vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse und eine komfortable 0:3-Führung. Der RSV Ermingen fand kaum Mittel gegen die zielstrebigen Ulmer, die in der 80. Minute durch den zweiten Treffer von Nikolas Lutz sogar auf 0:4 erhöhten. Erst in der Schlussphase gelang den Gastgebern ein wenig Ergebniskosmetik: Sven König verwandelte in der 84. Minute einen Foulelfmeter zum 1:4-Endstand. Ein bitterer Nachmittag für Ermingen, während Ulm eine überzeugende Leistung ablieferte.
SV Ringingen – FV Schelklingen-Hausen 0:4
Der FV Schelklingen-Hausen präsentierte sich beim SV Ringingen in Torlaune und ließ den Gastgebern nicht den Hauch einer Chance. Daniel Kress (17.) und Laurin Baumann (24.) stellten die Weichen bereits in der Anfangsphase auf Sieg. Ringingen bemühte sich zwar um Stabilität, doch die Gäste blieben das spielbestimmende Team. In der zweiten Halbzeit schlug dann die Stunde von Matteo Tews: Mit seinen Treffern in der 67. und 80. Minute sorgte er für den deutlichen 0:4-Endstand. Während in Ringingen nach dem Abpfiff gedrückte Stimmung herrschte, feierte Schelklingen-Hausen einen Auswärtserfolg.
TSV Türkgücü Ehingen – TSV Erbach 1:3
In einem intensiven Duell behielt der TSV Erbach die Oberhand bei Türkgücü Ehingen. Niko Mayr avancierte in der ersten Halbzeit zum Hauptdarsteller, als er sein Team mit einem Doppelpack (17., 26.) früh mit 0:2 in Front schoss. Kurz vor dem Pausenpfiff keimte jedoch noch einmal Hoffnung bei den Gastgebern auf, als Lemi Altun den 1:2-Anschlusstreffer erzielte und die Partie wieder spannend machte. In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein leidenschaftlicher Kampf um jeden Zentimeter. Die Entscheidung fiel schließlich in der 81. Minute: Tim Maier traf zum 1:3 und erlöste die Erbacher, die den Sieg danach mit viel Einsatz über die Zeit brachten.
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SV Thalfingen – SV Lonsee 2:0
In einer nervenaufreibenden Partie behielt der SV Thalfingen kühlen Kopf und sicherte sich gegen den SV Lonsee drei wichtige Punkte. Die Zuschauer mussten lange auf den ersten Aufreger warten, doch kurz vor dem Pausenpfiff war es Moritz Moik, der in der 44. Minute zur viel umjubelten 1:0-Führung traf. Dieser Treffer zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt hinterließ bei den Gästen Wirkung. Lonsee bemühte sich im zweiten Durchgang redlich um den Ausgleich und warf in der Schlussphase alles nach vorne, doch die Thalfinger Defensive hielt dem Druck stand. In der letzten Spielminute der regulären Spielzeit (90.) sorgte Levin Teufel schließlich für die endgültige Entscheidung und versetzte die Heimfans mit dem Treffer zum 2:0-Endstand in Ekstase.
TSV Westerstetten – TSV Berghülen 2:1
Der TSV Westerstetten bewies im Duell gegen Berghülen echte Moral und drehte einen frühen Rückstand. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 14. Minute durch Simon Schuon in Führung. Doch die Freude währte nur kurz und schlug in der 19. Minute in Enttäuschung um, als ein unglückliches Eigentor von Marcel Bollinger den Gastgebern den 1:1-Ausgleich bescherte. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams leidenschaftlich um den Sieg kämpften. Das glücklichere Ende hatten schließlich die Westerstetter auf ihrer Seite: Kim Görnemann erzielte in der 57. Minute den Siegtreffer zum 2:1. Trotz aller Bemühungen gelang Berghülen in der verbleibenden halben Stunde kein weiterer Treffer mehr, sodass die Punkte in Westerstetten blieben.
SV Fortuna Ballendorf – TSV Bernstadt 0:1
Vor 420 Zuschauern lieferten sich Ballendorf und Bernstadt ein packendes Duell, das durch ein einziges Tor entschieden wurde. In einer intensiven ersten Halbzeit schenkten sich beide Mannschaften keinen Zentimeter Boden. Als sich die Fans bereits auf ein torloses Remis zur Pause eingestellt hatten, schlug der TSV Bernstadt eiskalt zu: Samuel Bosch markierte in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs (45.+1) die Führung für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel versuchte die Fortuna vor heimischer Kulisse alles, um die drohende Niederlage abzuwenden, doch die Bernstädter Verteidigung agierte konzentriert und ließ kaum klare Chancen zu. So blieb es am Ende beim knappen 0:1, das die Gäste ausgelassen feierten, während Ballendorf trotz des großen Zuschauerzuspruchs mit leeren Händen dastand.
TSV Pfuhl – SGM FKV/TSV Neu-Ulm II 0:1
Ein hart umkämpftes Spiel bekamen die Zuschauer in Pfuhl zu sehen, wo am Ende ein einziger Moment über Sieg und Niederlage entschied. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, sodass es torlos in die Kabinen ging. Den entscheidenden Akzent setzten die Gäste der Neu-Ulmer Reserve kurz nach dem Wiederanpfiff: Erlir Bahtiri erzielte in der 52. Minute das goldene Tor zum 0:1. Pfuhl stemmte sich im Anschluss mit aller Macht gegen die Heimniederlage und erhöhte den Druck, doch die SGM verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff. Für die Gastgeber war es ein bitterer Nachmittag, an dem der nötige Durchbruch im Angriffsspiel fehlte, während die Gäste den knappen Auswärtssieg bejubelten.
SGM Albeck/Göttingen – SV Nersingen 4:0
Die SGM Albeck/Göttingen lieferte eine beeindruckende Gala-Vorstellung ab und ließ dem SV Nersingen nicht den Hauch einer Chance. Überragender Akteur des Tages war Mirhad Mehanovic, der die Partie fast im Alleingang entschied. Mit einem lupenreinen Hattrick in der ersten Halbzeit (14., 26., 45.) versetzte er die Gäste in einen Schockzustand und sorgte bereits zur Pause für klare Verhältnisse. Wer dachte, die Hausherren würden im zweiten Durchgang einen Gang zurückschalten, sah sich getäuscht. Nur vier Minuten nach dem Wiederanpfiff (49.) schraubte Julian Huber das Ergebnis auf 4:0 hoch. Nersingen fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen die entfesselte SGM, die diesen deutlichen Heimsieg nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung feierte.
SV Asselfingen – TSG Söflingen 1:1
Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Fans in Asselfingen, wo ein später Treffer die Hoffnungen der Hausherren auf einen Heimsieg zunichtemachte. Daniel Mannes hatte Asselfingen in der 40. Minute in Führung gebracht und die Heimkurve von einem Erfolg gegen die TSG Söflingen träumen lassen. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Gastgeber den knappen Vorsprung über die Zeit retten, da die Defensive stabil stand und kaum etwas zuließ. Doch die Söflinger gaben sich bis zur letzten Sekunde nicht auf. In der ersten Minute der Nachspielzeit (90.+1) schlug Felix Martin zu und erzielte den Ausgleich zum 1:1. Während bei den Gästen über den Last-Minute-Punktgewinn Jubel herrschte, blieb in Asselfingen nur die Leere nach einem sicher geglaubten Sieg, der in allerletzter Sekunde noch aus den Händen glitt.
TSV Bermaringen – SV Weidenstetten 6:1
Der TSV Bermaringen feierte gegen den SV Weidenstetten ein echtes Torfestival und dominierte die Begegnung nach Belieben. Bereits in der Anfangsphase stellten Maximilian Schmidt (13.) und Lukas Engelhardt (20.) die Weichen auf Sieg. Alexander Peter schraubte das Ergebnis mit einem Doppelpack (24., 48.) weiter in die Höhe, bevor Luca Weigand in der 67. Minute das 5:0 markierte. Weidenstetten gelang durch Jannis Honold (78.) lediglich der Ehrentreffer, was jedoch nur kurz für Ergebniskosmetik sorgte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Henrik Roser in der 85. Minute mit dem Treffer zum 6:1-Endstand. Bermaringen präsentierte sich vor heimischer Kulisse in Torlaune und ließ den Gästen zu keinem Zeitpunkt eine Chance, ins Spiel zu finden.
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FV Bellenberg – TSV Regglisweiler 3:3
Was für eine emotionale Achterbahnfahrt in Bellenberg! Die Zuschauer wurden Zeugen eines packenden Schlagabtausches, der an Dramatik kaum zu überbieten war. Johannes Hilgartner brachte die Hausherren bereits in der 6. Minute in Front, doch Tim Schick glich nur wenig später per Foulelfmeter (11.) aus. Bellenberg schien die Partie danach fest im Griff zu haben: Marco Mauerer (29.) und Thomas Ortlieb (52.) schraubten das Ergebnis auf 3:1 hoch. Doch Regglisweiler bewies eine unglaubliche Moral. Nach dem Anschlusstreffer durch Lukas Schwenk (68.) rannte der TSV unermüdlich an. In der zweiten Minute der Nachspielzeit (90.+2) folgte die totale Ekstase für die Gäste, als Johannes Nakaten zum 3:3-Endstand traf und den Bellenbergern den sicher geglaubten Sieg in allerletzter Sekunde noch entriss.
SF Illerrieden – FV Altenstadt 2:1
Die Sportfreunde Illerrieden feierten einen hart erkämpften Comeback-Sieg gegen den FV Altenstadt. Dabei erwischten die Gäste den besseren Start, als Michael Huber in der 25. Minute zur Führung traf. Illerrieden zeigte sich jedoch unbeeindruckt und suchte die schnelle Antwort, die Felix Brunner in der 36. Minute mit dem Ausgleich auch prompt lieferte. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein intensiver Kampf um jeden Meter Boden. Das glücklichere Ende hatten schließlich die Sportfreunde auf ihrer Seite: Niklas Dittrich erzielte in der 68. Minute den viel umjubelten Treffer zum 2:1. Trotz wütender Angriffe der Altenstädter in der Schlussphase brachten die Hausherren den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft über die Zeit.
FV Weißenhorn – SC Staig II 0:2
Ein Blitzstart legte in Weißenhorn den Grundstein für den Auswärtserfolg der Staiger Reserve. Bereits in der 3. Minute schockte Daniel Jocic die Heimelf mit dem frühen 0:1. Weißenhorn bemühte sich im Anschluss zwar um Spielkontrolle und den Ausgleich, biss sich an der stabilen Defensive der Gäste jedoch immer wieder die Zähne aus. Die Partie blieb bis tief in die Schlussphase spannend, da die Hausherren alles nach vorne warfen. Die endgültige Entscheidung fiel schließlich in der 76. Minute, als Tom Luigart zum 0:2 traf. Während bei Staig der Jubel über die drei Auswärtspunkte groß war, herrschte in Weißenhorn Enttäuschung über eine Niederlage, bei der man offensiv kaum Mittel fand.
SGM Ingstetten/Schießen – SSV Illerberg/Thal 0:0
In einer torlosen Begegnung neutralisierten sich die SGM Ingstetten/Schießen und der SSV Illerberg/Thal weitestgehend. Die Zuschauer sahen ein Spiel, das vor allem von der taktischen Disziplin und der defensiven Stabilität beider Mannschaften geprägt war. Während klare Torchancen über die gesamte Spielzeit Mangelware blieben, wurde verbissen um jeden Ball gekämpft. Am Ende stand ein Unentschieden, das zwar beiden Teams einen Punkt einbringt, aber keinen der Kontrahenten in der Tabelle entscheidend voranbringt.
SV Tiefenbach 1920 – TSV Holzheim 1:3
Der TSV Holzheim entführte mit einem effizienten Auftritt drei Punkte aus Tiefenbach. Ein Doppelschlag kurz vor dem Pausenpfiff wurde zum Knackpunkt der Partie: Felix Blum (43.) und Philipp Gold (45.) brachten die Gäste binnen zwei Minuten mit 0:2 in Führung. Tiefenbach kam nach dem Seitenwechsel motiviert aus der Kabine und schöpfte nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 in der 60. Minute wieder Hoffnung. Die Gastgeber drängten in der Folge auf den Ausgleich, doch Holzheim blieb defensiv konzentriert. In der 90. Minute machte Stefan Rau mit dem Treffer zum 1:3 schließlich alles klar und besiegelte die Heimniederlage des SV Tiefenbach.
TSF Ludwigsfeld – SV Oberroth 0:1
Ein einziges Tor entschied die umkämpfte Partie in Ludwigsfeld zugunsten des SV Oberroth. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Maximilian Ederle die Gäste in der 50. Minute mit 0:1 in Führung. Ludwigsfeld erhöhte daraufhin den Druck und versuchte alles, um die Partie noch zu drehen. In einer hitzigen Schlussphase wurde es noch einmal dramatisch, als Valentin Dopfer auf Seiten der Oberrother in der 80. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. In Unterzahl verteidigten die Gäste ihren knappen Vorsprung mit Mann und Maus gegen anstürmende Ludwigsfelder und retteten den knappen Auswärtssieg über die Ziellinie.
FC Silheim – SG TSV Buch/Obenhausen II 2:1
Vor 125 Zuschauern erlebten die Fans in Silheim eine ereignisreiche Anfangsphase, die das Spiel maßgeblich prägte. Bereits in der 20. Minute schwächten sich die Gäste durch eine Rote Karte für Fabio Linder selbst – und Silheim nutzte die Überzahl quasi im Gegenzug durch Lukas Kratzmaier (21.) zur Führung. Die Bucher Reserve bewies jedoch Kampfgeist und glich im zweiten Durchgang durch Dominik Maisch (57.) aus. Die Freude der Gäste währte jedoch nur drei Minuten, bis Domenic Hartmann (60.) den FC Silheim erneut in Front schoss. Diesen Vorsprung gaben die Hausherren nicht mehr aus der Hand und feierten einen hart erkämpften Heimsieg.
SV Beuren – SV Esperia Italia Neu-Ulm 2:1
In einer Partie, die bereits in der ersten Halbzeit durch Strafstöße geprägt war, behielt der SV Beuren die Oberhand. Adnan Agirbas brachte die Gastgeber in der 17. Minute per Foulelfmeter in Führung. Praktisch mit dem Pausenpfiff (45.) glichen die Gäste vom SV Esperia Italia durch Leon Hofmann ebenfalls vom Punkt aus. Doch Beuren erwischte den perfekten Start in den zweiten Durchgang: Nur eine Minute nach Wiederanpfiff erzielte Johannes Maurer (46.) das 2:1. Dieser Treffer sollte bereits der Endstand sein, da Beuren die knappe Führung im Anschluss mit viel Disziplin verteidigte und den Neu-Ulmern keinen weiteren Durchbruch mehr ermöglichte.
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