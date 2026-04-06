Achterbahnfahrt in Bellenberg, Bermaringen glänzt, Schelklingen top

Kreisliga A2:

SV Thalfingen – SV Lonsee 2:0

In einer nervenaufreibenden Partie behielt der SV Thalfingen kühlen Kopf und sicherte sich gegen den SV Lonsee drei wichtige Punkte. Die Zuschauer mussten lange auf den ersten Aufreger warten, doch kurz vor dem Pausenpfiff war es Moritz Moik, der in der 44. Minute zur viel umjubelten 1:0-Führung traf. Dieser Treffer zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt hinterließ bei den Gästen Wirkung. Lonsee bemühte sich im zweiten Durchgang redlich um den Ausgleich und warf in der Schlussphase alles nach vorne, doch die Thalfinger Defensive hielt dem Druck stand. In der letzten Spielminute der regulären Spielzeit (90.) sorgte Levin Teufel schließlich für die endgültige Entscheidung und versetzte die Heimfans mit dem Treffer zum 2:0-Endstand in Ekstase.

TSV Westerstetten – TSV Berghülen 2:1

Der TSV Westerstetten bewies im Duell gegen Berghülen echte Moral und drehte einen frühen Rückstand. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 14. Minute durch Simon Schuon in Führung. Doch die Freude währte nur kurz und schlug in der 19. Minute in Enttäuschung um, als ein unglückliches Eigentor von Marcel Bollinger den Gastgebern den 1:1-Ausgleich bescherte. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams leidenschaftlich um den Sieg kämpften. Das glücklichere Ende hatten schließlich die Westerstetter auf ihrer Seite: Kim Görnemann erzielte in der 57. Minute den Siegtreffer zum 2:1. Trotz aller Bemühungen gelang Berghülen in der verbleibenden halben Stunde kein weiterer Treffer mehr, sodass die Punkte in Westerstetten blieben.

SV Fortuna Ballendorf – TSV Bernstadt 0:1

Vor 420 Zuschauern lieferten sich Ballendorf und Bernstadt ein packendes Duell, das durch ein einziges Tor entschieden wurde. In einer intensiven ersten Halbzeit schenkten sich beide Mannschaften keinen Zentimeter Boden. Als sich die Fans bereits auf ein torloses Remis zur Pause eingestellt hatten, schlug der TSV Bernstadt eiskalt zu: Samuel Bosch markierte in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs (45.+1) die Führung für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel versuchte die Fortuna vor heimischer Kulisse alles, um die drohende Niederlage abzuwenden, doch die Bernstädter Verteidigung agierte konzentriert und ließ kaum klare Chancen zu. So blieb es am Ende beim knappen 0:1, das die Gäste ausgelassen feierten, während Ballendorf trotz des großen Zuschauerzuspruchs mit leeren Händen dastand.

TSV Pfuhl – SGM FKV/TSV Neu-Ulm II 0:1

Ein hart umkämpftes Spiel bekamen die Zuschauer in Pfuhl zu sehen, wo am Ende ein einziger Moment über Sieg und Niederlage entschied. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, sodass es torlos in die Kabinen ging. Den entscheidenden Akzent setzten die Gäste der Neu-Ulmer Reserve kurz nach dem Wiederanpfiff: Erlir Bahtiri erzielte in der 52. Minute das goldene Tor zum 0:1. Pfuhl stemmte sich im Anschluss mit aller Macht gegen die Heimniederlage und erhöhte den Druck, doch die SGM verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff. Für die Gastgeber war es ein bitterer Nachmittag, an dem der nötige Durchbruch im Angriffsspiel fehlte, während die Gäste den knappen Auswärtssieg bejubelten.

SGM Albeck/Göttingen – SV Nersingen 4:0

Die SGM Albeck/Göttingen lieferte eine beeindruckende Gala-Vorstellung ab und ließ dem SV Nersingen nicht den Hauch einer Chance. Überragender Akteur des Tages war Mirhad Mehanovic, der die Partie fast im Alleingang entschied. Mit einem lupenreinen Hattrick in der ersten Halbzeit (14., 26., 45.) versetzte er die Gäste in einen Schockzustand und sorgte bereits zur Pause für klare Verhältnisse. Wer dachte, die Hausherren würden im zweiten Durchgang einen Gang zurückschalten, sah sich getäuscht. Nur vier Minuten nach dem Wiederanpfiff (49.) schraubte Julian Huber das Ergebnis auf 4:0 hoch. Nersingen fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen die entfesselte SGM, die diesen deutlichen Heimsieg nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung feierte.

SV Asselfingen – TSG Söflingen 1:1

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Fans in Asselfingen, wo ein später Treffer die Hoffnungen der Hausherren auf einen Heimsieg zunichtemachte. Daniel Mannes hatte Asselfingen in der 40. Minute in Führung gebracht und die Heimkurve von einem Erfolg gegen die TSG Söflingen träumen lassen. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Gastgeber den knappen Vorsprung über die Zeit retten, da die Defensive stabil stand und kaum etwas zuließ. Doch die Söflinger gaben sich bis zur letzten Sekunde nicht auf. In der ersten Minute der Nachspielzeit (90.+1) schlug Felix Martin zu und erzielte den Ausgleich zum 1:1. Während bei den Gästen über den Last-Minute-Punktgewinn Jubel herrschte, blieb in Asselfingen nur die Leere nach einem sicher geglaubten Sieg, der in allerletzter Sekunde noch aus den Händen glitt.

TSV Bermaringen – SV Weidenstetten 6:1

Der TSV Bermaringen feierte gegen den SV Weidenstetten ein echtes Torfestival und dominierte die Begegnung nach Belieben. Bereits in der Anfangsphase stellten Maximilian Schmidt (13.) und Lukas Engelhardt (20.) die Weichen auf Sieg. Alexander Peter schraubte das Ergebnis mit einem Doppelpack (24., 48.) weiter in die Höhe, bevor Luca Weigand in der 67. Minute das 5:0 markierte. Weidenstetten gelang durch Jannis Honold (78.) lediglich der Ehrentreffer, was jedoch nur kurz für Ergebniskosmetik sorgte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Henrik Roser in der 85. Minute mit dem Treffer zum 6:1-Endstand. Bermaringen präsentierte sich vor heimischer Kulisse in Torlaune und ließ den Gästen zu keinem Zeitpunkt eine Chance, ins Spiel zu finden.