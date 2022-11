Achterbahn der Gefühle!!!

Am 10. Spieltag hatte Fichte den Tabellenletzten aus Falkenberg zu Gast und man hatte große Hoffnung auf den nächsten Dreier. Kunersdorf nach dem vorwöchigen Derbysieg in Kolkwitz mit viel Selbstvertrauen und „breiter Brust“ dachte man zu mindest. Aber man wurde des besseren belehrt. In der ersten Hälfte war es ein richtiger „Grottenkick“. Kunersdorf schaffte es nicht sich eine echte Tormöglichkeit gegen den Tabellenletzten zu erarbeiten. Fehlpässe zu Hauf, man lief mehr dem Ball/Gegner hinterher. Falkenberg nicht viel besser aber sie wirkten gefährlicher. 30. Minute – der einzige Treffer im ersten Durchgang für den Gast durch Rieger nach einem Ballverlust (Heidrich) im Aufbauspiel Mitte der eigenen Hälfte. Zur Pause führte Falkenberg 0:1 und das nicht mal unverdient. Nach dem Pausentee Fichte mit neuem Personal. Mit Golz und Seifert brachte Fichte Trainer Braun Routine auf den Platz mit der Hoffnung auf mehr Struktur im Kunersdorfer Spiel. Aber der Plan ging erst mal nicht auf. Falkenberg markierte in der 55. Minute durch Kuna sogar noch das 0:2 und wieder sah man schlecht im Aufbauspiel (Beyer) aus. Fichte zur Vorwoche wie ausgewechselt. 71. Minute – und wenn nichts geht dann holt man halt die Brechstange in Form eines Fernschusses (35m) raus. Der Ball lange unterwegs, ein wenig flatrich, wurde vom Falkenberger Schlussmann Richter vollkommen unterschätzt. Egal drin Anschluss hergestellt. 76. Minute – wieder ein Ballverlust von Fichte im Aufbauspiel der Falkenberger Kuna allein vor Fichte Schlussmann Kossack und scheiterte an diesem. Der Gast vergab die Vorentscheidung im Spiel. 79. Minute der Ausgleich – diesmal patzte Falkenberg in der Abwehr in dem man Torschützen Jan Gulbing nur Begleitschutz in Richtung Tor gab. In der 81. Spielminute brannte es lichterloh im Kunersdorfer Fünfer. Fichte Keeper Kossack musste mehrmals Kopf und Kragen riskieren gegen Rische um den Gegentreffer zu verhindern. 87. Minute der Wahnsinn Fichte dreht die Partie zu ihren Gunsten mit der Führung zum 3:2 durch Leon Schlott nach starker Vorarbeit von Jannek Wetzk.

Am Ende muss man sagen der Heimerfolg war unverdient. Der Tabellenletzte aus Falkenberg mit den klar besseren Möglichkeiten aber am Ende wird nach Toren abgerechnet und da war Fichte eben mit einem besser.