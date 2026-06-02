Achter Zugang: Verbandsligist verpflichtet Oberliga-Offensivspieler

– Foto: SV Fellbach

Der SV Fellbach arbeitet trotz des bevorstehenden Saisonabschlusses weiter intensiv am Kader für die kommende Spielzeit. Mit Jonas Eichinger präsentiert der Verbandsligist bereits den achten Neuzugang. Der 21-jährige Offensivspieler kommt von Türkspor Neckarsulm und soll der Kappelbergelf künftig zusätzliche Qualität im Angriffsspiel geben.

Für den SV Fellbach ist die Verpflichtung von Jonas Eichinger ein weiteres deutliches Signal in der laufenden Kaderplanung. Der 21-Jährige wechselt von Türkspor Neckarsulm nach Fellbach und bringt ein Profil mit, das dem Offensivspiel neue Möglichkeiten eröffnen soll. Eichinger gilt als abschlussstark, körperlich präsent und flexibel einsetzbar. Damit passt er in das Anforderungsprofil, mit dem der Verein die Mannschaft für die kommende Saison weiterentwickeln möchte.

Auch Jonas Eichinger selbst blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe. Er freue sich sehr, Teil des Teams und der SV-Fellbach-Familie zu werden, erklärte der Neuzugang. Für ihn sei der Wechsel mehr als nur ein neuer Start, sondern auch eine Chance. Er wolle sein Bestes geben und sei überzeugt, dass die Mannschaft gemeinsam viel bewegen und ihre Ziele erreichen könne.