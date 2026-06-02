Achter Zugang: Verbandsligist verpflichtet Oberliga-Offensivspieler

Der SV Fellbach arbeitet trotz des bevorstehenden Saisonabschlusses weiter intensiv am Kader für die kommende Spielzeit. Mit Jonas Eichinger präsentiert der Verbandsligist bereits den achten Neuzugang. Der 21-jährige Offensivspieler kommt von Türkspor Neckarsulm und soll der Kappelbergelf künftig zusätzliche Qualität im Angriffsspiel geben.
Für den SV Fellbach ist die Verpflichtung von Jonas Eichinger ein weiteres deutliches Signal in der laufenden Kaderplanung. Der 21-Jährige wechselt von Türkspor Neckarsulm nach Fellbach und bringt ein Profil mit, das dem Offensivspiel neue Möglichkeiten eröffnen soll. Eichinger gilt als abschlussstark, körperlich präsent und flexibel einsetzbar. Damit passt er in das Anforderungsprofil, mit dem der Verein die Mannschaft für die kommende Saison weiterentwickeln möchte.
Auch Jonas Eichinger selbst blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe. Er freue sich sehr, Teil des Teams und der SV-Fellbach-Familie zu werden, erklärte der Neuzugang. Für ihn sei der Wechsel mehr als nur ein neuer Start, sondern auch eine Chance. Er wolle sein Bestes geben und sei überzeugt, dass die Mannschaft gemeinsam viel bewegen und ihre Ziele erreichen könne.
Sportdirektor Theo Fringelis ordnet den Transfer als wichtigen Baustein ein. Bereits im vergangenen Jahr sei der SV Fellbach an Eichinger interessiert gewesen und habe kurz vor einer Verpflichtung gestanden. Umso größer sei nun die Freude, dass der Wechsel doch noch geklappt habe. Fringelis bezeichnet Eichinger als „absoluten Top-Transfer“ und verweist besonders auf dessen Abschlussstärke, Physis und variable Einsatzmöglichkeiten in der Offensive.
Sportlich steht Fellbach vor dem letzten Spieltag auf Rang vier der Verbandsliga Württemberg. Nach 31 Spielen hat die Mannschaft 49 Punkte gesammelt und trifft zum Saisonabschluss auswärts auf den bereits feststehenden Meister Young Boys Reutlingen. Unabhängig davon richtet sich der Blick am Kappelberg bereits klar nach vorne. Nach mehreren Abgängen und zahlreichen Neuzugängen nimmt der neue Kader weiter Form an. Eichinger ist dabei der nächste Spieler, der dem SVF zusätzliche Tiefe, Tempo und Durchschlagskraft verleihen soll.