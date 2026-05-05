Achter Zugang beim Landesligisten und ein weiterer Transfer

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Holdinghausen kommt in der laufenden Runde auf 17 Einsätze und zwei Treffer. Er gilt als schneller, vielseitiger Außenverteidiger, der sowohl rechts als auch links eingesetzt werden kann. Gerade diese Flexibilität verleiht seiner Verpflichtung Gewicht. Hinzu kommen Laufstärke und eine Einstellung, die im Umfeld des Vereins besonders geschätzt werden.

Der FV Sportfreunde Neuhausen treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, weiter voran und hat mit Anakin Holdinghausen den nächsten Neuzugang verpflichtet. Der 21-jährige Verteidiger wechselt vom SV Kaisersbach an den Fleinsbach und bringt ein Profil mit, das im modernen Spiel auf den Außenbahnen besonders gefragt ist.

Bemerkenswert ist zudem, dass Anakin Holdinghausen bereits in der vergangenen Landesliga-Saison in Pflugfelden mit Luis Rodrigues zusammenarbeitete. Das dürfte die Eingewöhnung zusätzlich erleichtern. Für Neuhausen ist dieser Transfer daher mehr als eine gewöhnliche Kaderergänzung. Der Verein gewinnt einen jungen Defensivspieler, der Tempo, Variabilität und Entwicklungspotenzial vereint.

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SG Empfingen

Die SG Empfingen treibt ihre Kaderplanung in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, weiter mit Nachdruck voran und hat mit Jakob Majhen bereits den achten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 22-jährige Torhüter wechselt vom Ligakonkurrenten TuS Ergenzingen an die Weillindestraße und kehrt damit an eine frühere Wirkungsstätte zurück, denn schon in seiner Jugend trug er das Trikot der SGE.

Majhen bringt nicht nur Spielpraxis, sondern auch Perspektive mit. Aktuell ist er Stammkeeper und wichtiger Rückhalt in Ergenzingen, zudem kennt er durch frühere Stationen bereits einige Spieler des künftigen Kaders. Für Empfingen ist seine Verpflichtung deshalb ein gezielter Schritt: Neben einem erfahrenen Torwart setzt der Verein auf junge, entwicklungsfähige Keeper. Jakob Majhen soll diesen Weg nun mitgehen und sportlich wie persönlich wachsen.

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