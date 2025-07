Achter Zugang beim Kreisligisten und weitere Transfers

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Servus, Jan-Philip Baasch! Der 26-jährige Torwart wechselt von der Union Wasseralfingen zum TSV Hüttlingen. In seiner Zeit dort absolvierte er 139 Pflichtspiele. Besonders beeindruckend: In der Saison 2023/24 gelangen ihm als Keeper 6 Vorlagen, der Mann hat nicht nur sichere Hände, sondern auch einen linken Fuß wie ein Katapult. Wir freuen uns, dass du ab sofort für uns im Tor stehst – willkommen beim TSV!

FV Bad Urach (Kreisliga A1 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang Nr. 8 beim FV Bad Urach ist Deniz Akdeniz. Deniz debütierte bereits vergangenen Sonntag im Tor der Zweiten Mannschaft und hat somit sein erste Spiel für den FVU gemacht. Nach einigen Jahren Fussballpause fand er seine Vorliebe zum Fussball vor einigen Monaten bei seinem Jugendverein wieder, allerdings in neuer Position. Deniz ist kein gelernter Torhüter, hat sich jedoch in den letzten Monaten durch viel Training enorm gesteigert und seinen Platz untermauert. Lieber Deniz wir freuen uns dich bei uns zu haben. Weiter so!

Spvgg Möckmühl (Kreisliga A2 Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Durch seine robuste Art auf dem Platz, keinen Zentimeter nachgebend hatte sich Fams schnell den Respekt der Mit- und Gegenspieler verdient. Und dennoch sah es locker und elegant aus. Trotz der harten Kante auf dem Platz war er neben dem Platz sehr angenehm und steckte mit seiner freundlichen Art an. Das wird auf jeden Fall fehlen. Nach 2 1/2 Jahren hat sich Famara Manjang entschlossen sportlich was neues zu versuchen. Viel Erfolg beim VFB Bad Mergendheim. Der Weg zurück steht Dir natürlich jederzeit offen, wir würden uns freuen!

