Achter Winterneuzugang für die Dritte: Michael Schubert💙💛

Der FC Empor Weimar 06 setzt den Aufbau seiner vor der Saison neu gegründeten und eigenständigen 3. Männermannschaft konsequent fort. Mit Michael Schubert stößt in der Winterpause ein weiterer Spieler zum Team. Der am 31. Mai 2000 geborene Mittelfeldspieler ist der achte Winterneuzugang der Mannschaft. Bereits zuvor hatten sich Andro Burggraf, Sascha Budnik, Christian Brüheim und Thomas Renauld der Dritten angeschlossen. Routnier Thomas Gregor ist ebenfalls Teil des Teams. Alle fünf Spieler sind zudem weiterhin bei den Alten Herren in der Spielgemeinschaft mit dem SSV Vimaria Weimar aktiv.

Ergänzt wird der Kader durch die jungen Spieler Luis Wirth, Leo Farahwaschy und Niklas Rottorf. Mit der gezielten personellen Verstärkung soll die neu formierte dritte Mannschaft weiter gefestigt werden, um sich in den kommenden Spielzeiten dauerhaft im Männerbereich zu etablieren.