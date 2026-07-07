Achter Sommertransfer perfekt: VfL verstärkt Außenbahn

Der VfL Osnabrück hat seinen achten Neuzugang für die kommende Zweitligasaison verpflichtet. Konrad Faber wechselt an die Bremer Brücke und ist bereits am Dienstag ins Trainingslager nach Lienz gereist, wo er am Nachmittag seine erste Einheit unter Cheftrainer Timo Schultz absolvieren wird.
Der 28-Jährige ist vor allem für die rechte Außenbahn eingeplant, kann jedoch auch auf der linken Seite eingesetzt werden. Mit seiner Dynamik, seinem Tempo und seiner Stärke im Eins-gegen-eins erweitert Faber die Möglichkeiten des VfL auf den Schienen.
Seine fußballerische Ausbildung erhielt Faber beim SV Breisach, FC Emmendingen und Freiburger FC, ehe er sich in der zweiten Mannschaft des SC Freiburg zum Leistungsträger entwickelte. Mit den Breisgauern stieg er 2021 in die 3. Liga auf.
Anschließend folgten drei erfolgreiche Jahre beim SSV Jahn Regensburg, für den er insgesamt 99 Pflichtspiele absolvierte – darunter 53 Einsätze in der 2. Bundesliga. 2024 wechselte der Rechtsfuß zum FC St. Gallen, sammelte dort neben 31 Einsätzen in der Schweizer Super League auch internationale Erfahrung in der Qualifikation und Gruppenphase der UEFA Conference League.
In der vergangenen Saison kehrte Faber auf Leihbasis nach Deutschland zurück und absolvierte für Dynamo Dresden 23 Zweitligapartien, in denen ihm drei Torvorlagen gelangen.
Mit VfL-Direktor Fußball Joe Enochs verbindet Faber bereits eine gemeinsame Erfolgsgeschichte. Beide arbeiteten beim SSV Jahn Regensburg zusammen und feierten 2024 den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Besonders in Erinnerung blieb dabei Fabers entscheidender Treffer in der Aufstiegsrelegation.
„Konrad ist genau der Typ Spieler und Mensch, den wir hier haben wollen. Ich durfte bereits in Regensburg mit ihm zusammenarbeiten, wir sind dort gemeinsam aufgestiegen, und ich weiß deshalb ganz genau, was er auf und neben dem Platz mitbringt. Er ist dynamisch, schnell und über seine Tempodribblings im Eins-gegen-Eins schwer zu stoppen. Auf der Schiene ist er auf beiden Seiten einsetzbar und bringt eine Menge Zweitliga-Erfahrung mit. Wir freuen uns sehr, dass er ab sofort Teil unseres Weges ist“, erklärt Joe Enochs auf der Vereinshomepage.
Auch Faber blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe in Osnabrück. „Ich freue mich riesig auf die Aufgabe hier an der Bremer Brücke. Mit Joe habe ich schon Großes erlebt, und ich weiß, wie viel Energie in diesem Verein steckt. Ich möchte der Mannschaft mit meiner Erfahrung von Beginn an weiterhelfen und freue mich, im Trainingslager direkt einsteigen zu können“, sagt der Neuzugang.
Mit der Rückennummer 28 wird Faber künftig für den VfL auflaufen. Bereits am Sonntag könnte er beim abschließenden Testspiel des Trainingslagers gegen den tschechischen Erstligisten FK Jablonec erstmals im lila-weißen Trikot zum Einsatz kommen.