Achter Sommertransfer perfekt: VfL verstärkt Außenbahn Konrad Faber stößt direkt im Trainingslager in Lienz zur Mannschaft von red · Heute, 18:18 Uhr · 0 Leser

Der VfL Osnabrück hat seinen achten Neuzugang für die kommende Zweitligasaison verpflichtet. Konrad Faber wechselt an die Bremer Brücke und ist bereits am Dienstag ins Trainingslager nach Lienz gereist, wo er am Nachmittag seine erste Einheit unter Cheftrainer Timo Schultz absolvieren wird.

Der 28-Jährige ist vor allem für die rechte Außenbahn eingeplant, kann jedoch auch auf der linken Seite eingesetzt werden. Mit seiner Dynamik, seinem Tempo und seiner Stärke im Eins-gegen-eins erweitert Faber die Möglichkeiten des VfL auf den Schienen. Viel Erfahrung aus der 2. Bundesliga und dem Ausland Seine fußballerische Ausbildung erhielt Faber beim SV Breisach, FC Emmendingen und Freiburger FC, ehe er sich in der zweiten Mannschaft des SC Freiburg zum Leistungsträger entwickelte. Mit den Breisgauern stieg er 2021 in die 3. Liga auf.

Anschließend folgten drei erfolgreiche Jahre beim SSV Jahn Regensburg, für den er insgesamt 99 Pflichtspiele absolvierte – darunter 53 Einsätze in der 2. Bundesliga. 2024 wechselte der Rechtsfuß zum FC St. Gallen, sammelte dort neben 31 Einsätzen in der Schweizer Super League auch internationale Erfahrung in der Qualifikation und Gruppenphase der UEFA Conference League. In der vergangenen Saison kehrte Faber auf Leihbasis nach Deutschland zurück und absolvierte für Dynamo Dresden 23 Zweitligapartien, in denen ihm drei Torvorlagen gelangen.