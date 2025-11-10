Achter Sieg in Serie: Mosella düpiert auch Salmrohr

Mit dem achten Sieg in Folge unterstrich die Mosella ihre Rolle als erster Verfolger von Spitzenreiter FSV Tarforst eindrucksvoll. So sprach Trainer Thomas Schleimer nach dem 5:1-Erfolg im Spitzenspiel gegen den FSV Salmrohr auch von einer „Topleistung und einer Galavorstellung, die meine Mannschaft über große Teile des Spiels gezeigt hat“. Vor 350 Zuschauern am Winzerkeller brauchte es knapp eine halbe Stunde, ehe die Mosella ins Rollen kam. Stephan Schleimer (26.), Nico Schäfer (32.) und Jens Schneider (33.) stellten früh die Weichen auf einen Schweicher Sieg. Der FSV wurde drei Minuten nach Wiederbeginn kalt erwischt, als Sebastian Palms einen Eckball zum 4:0 verwertete. Vier Minuten später erhöhte Schneider nach Vorarbeit des überragenden Schleimer (52.). Nach einer Ecke erzielte Hendrik Thul den Ehrentreffer (80.). „Wir haben die richtige Balance aus hohem Anlaufen und tieferem Verteidigen gefunden und sämtliche Treffer toll herauskombiniert“, zeigte sich Coach Thomas Schleimer sehr zufrieden. Salmrohrs Coach Rudi Thömmes konstatierte, dass „wir in den ersten 25 Minuten das Spiel komplett kontrolliert, dann aber angefangen haben, ‚Traumpässe‘ zu spielen. Schweich hat die Vielzahl von Fehlpässen, die wir fabriziert haben, gnadenlos ausgenutzt. Wir haben viel zu kompliziert gespielt.“

Der Ligaprimus hatte im Nebelspiel von Piesport zunächst einige Probleme und in zwei Situationen Glück, als ein Heber von Maximilian Schäfer aus 25 Metern knapp neben das Tor trudelte (14.) und ein Freistoß kurz vor der Halbzeit von Gäste-Torwart Felix Kloy stark pariert wurde (45.). Zwischendrin war der FSV mit dem Doppelschlag von Elias Heitkötter (29.) und Felix Stüber (33.), die jeweils nach geblockten Schüssen per Abstauber trafen, erfolgreich. In Halbzeit zwei legte der FSV zu: Caspar Suder scheiterte mit einem Kopfball an der Latte (49.), Fabian Wey legte kurze Zeit später nach 3:0 (52.). Benedikt Decker ließ nach einem Querpass von Florian Weirich noch das 4:0 folgen (78.). Nach einem Konter hatte Niederemmel zuvor die Möglichkeit auf den verdienten Ehrentreffer fahrlässig vergeben. „Bei nicht ganz optimalen Bedingungen mit dem starken Nebel sind wir froh, auch diese Hürde genommen zu haben. Niederemmel hatte zwei Topchancen in der ersten Halbzeit, als wir unnötige Ballverluste hatten und die Konsequenz vermissen ließen. In der zweiten Hälfte sind wir konzentrierter zu Werke gegangen“, sah FSV-Trainer Patrick Zöllner einen verdienten Auswärtssieg. „Wir müssen in der ersten Halbzeit mindestens ein Tor machen. Obwohl wir kein schlechtes Spiel gemacht haben, bekommen wir drei Abstauber-Gegentore. Unterm Strich ist der Sieg für Tarforst verdient, aber einen Tick zu hoch ausgefallen“, bilanzierte Niederemmel-Coach Sascha Kohr.

SG Franzenheim – SG Zewen ⇥1:3 (0:0)

Ein Spieler machte im Kellerduell den Unterschied: Yannick Andreas erzielte nach Vorarbeit von Marvin Kugel kurz nach der Halbzeit (52.) das 1:0, legte Simon Blasius vor dem 2:1 mustergültig auf (84.) und machte dann in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer den Auswärtssieg perfekt. Michael Hassani hatte für die ersatzgeschwächten Hausherren in der 77. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen. Enttäuscht über das Ergebnis äußerte sich Franzenheims Trainer Thomas Werhan: „Die Niederlage ist bitter, ein Punkt hätte uns gutgetan. Doch wir haben es nicht geschafft, an unsere Leistungsgrenze zu kommen. Nach dem 1:1 hatten wir das Momentum für zehn Minuten auf unserer Seite, hatten durch Lucas Jungandreas zwei vielversprechende Situationen, doch mit einer guten Einzelleistung von Simon Blasius, die zum 1:2 führte, war das Spiel entschieden.“

SG Geisfeld – SG Saartal Irsch ⇥1:5 (0:3)

Nach fünf Partien ohne Sieg gelang der Saartal-SG erstmals wieder ein Dreier. Lukas Kramp schwang sich mit vier Treffern zum überragenden Akteur auf. Der 32-jährige Ausnahmestürmer traf zwei Mal (19., 39.) und überwand Geisfelds Keeper Luca Thömmes mit seinem 17. Saisontor noch zum 0:4 (56.), nachdem Nicolas Jakob kurz vor der Pause bereits zum 0:3-Halbzeitstand getroffen hatte (42.). Jakob traf noch die Latte (62.), Geisfelds Luca Herrloch wurde ein Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung verwehrt (35.). Zwar gelang den nie aufsteckenden Hochwäldern durch Lukas Marx (87.) der Ehrentreffer, doch Kramps Tor des Tages mit einem direkten Freistoß in den Winkel bedeutete das 5:1 für die spiel- und offensivstarken Gäste. „Es war nach den schwachen Auftritten zuletzt und dem Negativlauf ein ganz wichtiger Sieg. Lukas Kramp mit seinen vier Toren, aber auch die starke Leistung unserer Jungs haben einen hochverdienten und nie gefährdeten Sieg möglich gemacht“, freute sich Saartal-Sportchef Philip Kramp.

SG Ruwertal/Gutweiler – SV Sirzenich ⇥0:0

In Waldrach sahen die Zuschauer ein torloses Remis. In einem ausgeglichenen Spiel besaßen die Gäste zunächst etliche gute Einschussmöglichkeiten. Kevin Walter vergab zentral freistehend, Keeper Jordan Nkamgove blieb aber hellwach. Einen von Dominic Zimmermann als Bogenlampe abgefälschten Schuss nahm Luca Bierbrauer aus der Drehung, doch der Sirzenicher verzog haarscharf (86.). Auf Ruwertaler Seite besaß Pascal Neumann nach einem Freistoß von Fabian Eiden per Kopf die Möglichkeit zur Führung (29.). Nach Aktionen über Außen von Andreas Steffen und Steve Kirchen rutschte Neumann danach zweimal haarscharf am Ball vorbei.

„Es war ein relativ ausgeglichenes Spiel und ein am Ende gerechtes Ergebnis. Mit ein bisschen mehr Konsequenz können wir uns belohnen. Wenn man aber seinen Kasten sauber hält und defensiv derart stabil steht gegen eine Sirzenicher Mannschaft mit einer mega Offensivqualität, spricht das auch für uns“, meinte Ruwertals Coach Bastian Jung.

SV Tawern – SV Lüxem ⇥2:2 (0:1)

Leistungsgerecht trennten sich Tawern und Lüxem 2:2. Nach weitem Einwurf des brandgefährlichen Tilmann Meeth gelang Niklas Ehlen mit seinem allerersten Bezirksligatreffer die 1:0-Halbzeitführung für Lüxem. In einer von hohem Tempo und hoher Intensität geprägten Partie hatte der SVL ein leichtes Chancenübergewicht. Ben Hellwig klärte einen Meeth-Schuss im letzten Moment zur Ecke. Auf der anderen Seite reagierte Lüxems Keeper Joshua Stewart bei einem Freistoß von Idris Lataev und einer Direktabnahme von Dennis Reiss stark. Nach Flanke von Dennis Reiss erzielte Johannes Weber zunächst das 1:1 (79.), doch mit einem Geniestreich von Meeth, der mit einem Lupfer aus 20 Metern Hellwig überwand, führte Lüxem erneut (84.). Mit letztem Willen und Entschlossenheit sicherte sich Tawern in der Nachspielzeit einen verdienten Punkt. Nach einem verdeckten Schuss von Nico Kirch, der noch geklärt wurde, nahm Lataev genau Maß und drückte die Kugel ins rechte Eck (90.+2). „In einem nervenaufreibenden Spiel haben wir uns für unseren Aufwand in der zweiten Halbzeit belohnt. Wir haben es Lüxem leicht gemacht, doch der Punkt ist absolut verdient“, sah Tawerns Coach Benny Leis zwei verschiedene Halbzeiten.

SG Ellscheid – SG Wiesbaum ⇥1:1 (0:1)

In einem umkämpften, fußballerisch auf gutem Niveau stehenden Vulkaneifelderby trennten sich Ellscheid und Aufsteiger Wiesbaum leistungsgerecht 1:1. Die Gäste legten in der 32. Minute nach einem Blitzkonter durch Lukas Duvivier 1:0 vor. Ellscheid agierte dominant, besaß die reifere Spielanlage, erspielte sich aber nur wenige zwingende Chancen. Der in der 63. Minute für Yannick Becker eingewechselte Paul Minninger avancierte in der 83. Minute nach Steckpass von Fynn Kläs zum Ausgleichs-Torschützen. Ellscheids Jannick Land flog nach einem groben Foulspiel mit Rot vom Platz (84.).

„Es war ein hochverdienter Punkt, auch wenn das Tor relativ spät fiel. Über 90 Minuten haben wir nur drei Torschüssen zugelassen. Wiesbaum hat hervorragend verteidigt. Es war mehr drin gewesen in einem guten Bezirksligaderby“, konnte Ellscheids Trainer Markus Boos mit dem Ergebnis leben.

Bezirksliga Mitte:

SV Weitersburg – TuS Ahbach 3:1 (1:0)

Ahbach verlor verdient mit 1:3 und kassierte bei einer spielstarken und in jeder Hinsicht überlegenen Mannschaft die fünfte Saisonniederlage. Tim Karsten Lauer brachte Weitersburg in der 22. Minute in Führung. Mit ein bisschen Glück hätte Ahbach egalisieren können, doch Jan Müller traf nur die Latte. Als Lauer (55.) und Pascal Velten (62.) innerhalb von nur sieben Minuten auf 3:0 stellten, schien die Partie gelaufen, doch Paul Krämer brachte die Eifeler wieder heran (82.). Ahbachs Luka Cläsgens traf mit einem 25-Meter-Schuss die Latte (85.). Ein Remis wäre aber aufgrund der dominanten Spielweise von Weitersburg nicht gerecht gewesen. Ahbach war ersatzgeschwächt an den Rhein gereist und wechselte mit Lars Radermacher und Erik Zahnd zwei Akteure der zweiten Mannschaft ein. „Weitersburg, das die Vorsaison auf dem dritten Platz beendet hatte, war ein anderes Kaliber. Sie waren uns taktisch, in Sachen Passgenauigkeit und Tempo in allen Belangen überlegen. Es war ein Qualitätsunterschied“, musste Ahbachs Trainer Roger Stoffels anerkennen.