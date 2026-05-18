Achter Sieg in Folge: FC Cuxhaven krönt sich zum Meister

Die Begegnung war keine vier Minuten alt, als Jannik Müller nach Zuspiel von Lasse Buck frei vor Torhüter Tjark Mertha auftauchte und flach zum 1:0 vollendete. Der FCC - bereits zum 13. Mal im Saisonverlauf einem Rückstand hinterherlaufend - zeigte sich jedoch unbeeindruckt. Mit zunehmender Spielzeit gab er den Ton an und erspielte sich schnell erste Ausgleichsmöglichkeiten. In der 27. Minute bediente Victor Santos de Oliveira den mitgelaufenen Niklas Menke, der überlegt zum 1:1 einnetzte. Sieben Zeigerumdrehungen später legte Menke eine langgezogene Flanke von Kevin Kreth zurück auf Marvin Pannhorst, der die Kugel aus kurzer Distanz unter die Latte hämmerte - 1:2. Die Führung hätte bis zur Pause noch weiter anwachsen können, doch die Gäste ließen teils beste Möglichkeiten - etwa durch einen Menke-Kopfball - aus.