Achter Sieg in Folge: FC Cuxhaven krönt sich zum Meister

Der FC Cuxhaven nutzte am Sonntag direkt die erste Gelegenheit und kehrt nach zweijähriger Abstinenz in die Landesliga Lüneburg zurück. Auf dem Weg zum Ziel musste er beim FC Geestland nochmals Schwerstarbeit verrichten.
Die Begegnung war keine vier Minuten alt, als Jannik Müller nach Zuspiel von Lasse Buck frei vor Torhüter Tjark Mertha auftauchte und flach zum 1:0 vollendete. Der FCC - bereits zum 13. Mal im Saisonverlauf einem Rückstand hinterherlaufend - zeigte sich jedoch unbeeindruckt. Mit zunehmender Spielzeit gab er den Ton an und erspielte sich schnell erste Ausgleichsmöglichkeiten. In der 27. Minute bediente Victor Santos de Oliveira den mitgelaufenen Niklas Menke, der überlegt zum 1:1 einnetzte. Sieben Zeigerumdrehungen später legte Menke eine langgezogene Flanke von Kevin Kreth zurück auf Marvin Pannhorst, der die Kugel aus kurzer Distanz unter die Latte hämmerte - 1:2. Die Führung hätte bis zur Pause noch weiter anwachsen können, doch die Gäste ließen teils beste Möglichkeiten - etwa durch einen Menke-Kopfball - aus.
Kurz nach Wiederanpfiff fiel das 1:3: Der FCG bekam den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Kevin Ujvari bestrafte dies eiskalt. Gelaufen war die Partie damit noch nicht. Denn die abstiegsgefährdeten Hausherren zeigten eine Reaktion: Eine scharfe Hereingabe von Miguel Jones verwertete Gianluca Tulke zum Anschlusstreffer (62.). Die Cuxhavener wackelten aber nur kurz aus. Eine knappe Viertelstunde später tankte sich der eingewechselte Junes Szybora durch und traf per Flachschuss zur Entscheidung - 2:4. Szybora holte kurz darauf noch einen Foulelfmeter heraus. Menke scheiterte jedoch am gut reagierenden Kevin Blum. Ins Gewicht fiel der Fehlschuss nicht mehr. Denn nach fünfminütiger Nachspielzeit ertönte der Abpfiff von Leon-Maximilian Holtfreter und die Meisterschaftsfeierlichkeiten des FC Cuxhaven nahmen ihren Lauf.