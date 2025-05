Achter Sieg am Stück: FC Este hat die Aufstiegsrelegation sicher

Der FC Este 2012 hat vorzeitig die Aufstiegsrelegation für die Bezirksliga Lüneburg 2 erreicht. Am Dienstagabend setzten sich die Moisburger mit dem achten Dreier in Folge souverän beim TV Welle durch. Warum der Weg über die Relegation trotzdem weit ist.

Damit ist die Mannschaft, die seit März interimsweise von Jendrik Matthies und Teammanager Sven Timmermann geleitet wird, für den TSV Holvede-Halvesbostel uneinholbar auf dem zweiten Rang sicher. In der Theorie könnte der FCE auch noch die SG Estetal die Meisterschaft streitig machen, die dafür aber historisch Straucheln müsste und schon am Wochenende den nächsten Matchball gegen das noch punktlose Schlusslicht aus Brackel hat.

In der Relegation trifft Este dann voraussichtlich entweder auf den TSV Heidenau oder den MTV Borstel-Sangenstedt, die in der Bezirksliga noch um den direkten Ligaverbleib kämpfen. Wenn dort der TuS Hermannsburg in die Relegation gehen sollte, würde dieser auf den Zweitplatzierten der Kreisliga Celle treffen. Für diesen Fall würden die Moisburger zunächst auf das Pendant aus dem Heidekreis treffen, entweder die FG Düshorn/Krelingen oder Germania Walsrode, bevor die Sieger beider Partien den Bezirksligisten ermitteln.

FCE-Teammanager Sven Timmermann: "Ich bin mega stolz auf die Truppe, die mit dem achten Sieg am Stück vorzeitig die Relegation erreicht hat. Damit haben wir, zusammen genommen mit dem Pokalfinale, unser Minimal-Ziel erreicht. Wir haben heute zum richtigen Zeitpunkt das 1:0 gemacht und nach dem zweiten Treffer das Spiel sehr gut runtergespielt. Deswegen bin ich mit der Spielanlage und der Steigerung zum letzten Spiel absolut zufrieden. Wir freuen uns jetzt auf die bevorstehenden Aufgaben, wo wir daraufhin arbeiten, das Maximum zu erreichen."