Achter Neuzugang kommt aus Osnabrück von Markus Gertz · Heute, 20:12 Uhr · 0 Leser

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Unser letzter Neuzugang für die neue Saison ist die 28-jährige Theresa Glaser vom Osnabrücker SC. Die Osnabrückerin spielt seit Kindesbeinen im privaten Bereich und seit der Saison 11/12 beim OSC und durchlief dort die Jugendmannschaften bis hin zur Damenabteilung.

In den B-Juniorinnen spielte sie in der Niedersachsenliga und konnte bei den Damen zuletzt auch jede Menge Landesligaerfahrung sammeln. Und auch in Sachen Titel kennt sie sich aus. So konnte Theresa mit ihrem Team Meisterschaften von Kreisklasse bis Bezirksliga erringen. In der Saison 24/25 sorgte sie mit dem OSC für Furore und zog in das Finale des Bezirkspokals ein.