Achter beim Turnier in Waldmohr

Für Tobias Grimm und sein Trainer(-innen)-Team bei den U17-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken gibt es bis zum Saisonstart noch viel zu tun. Nachdem man die vergangenen Runde in der Regionalliga Südwest ohne Niederlage absolvierte, hakt es nun im Vorfeld der neuen Runde doch an einigen Stellen. Beim international besetzten Turnier "Next Generation Cup" des VfB Waldmohr belegte das Malstatter Nachwuchsteam Rang Acht. Zum Turnierstart konnte die luxemburgische U17-Nationalmannschaft 1:0 geschlagen werden, doch der gute Start in den Samstag ließ sich nicht fortsetzen. Gegen Borussia Mönchengladbach unterlag das Malstatter Team mit 0:2, gefolgt von einer 1:3-Niederlage gegen den Racing Club de Strasbourg. Das beste Spiel lieferte das blau-schwarze Team gegen Eintracht Frankfurt ab, blieb beim torlosen Remis aber ohne Treffer. Das letzte Spiel gegen den Ligakonkurrenten TuS Issel wurde dann mit 1:2 verloren. "Es hat sich bemerkbar gemacht, dass wir eine ganz schwierige Vorbereitung hatten. Zeitweise waren nur acht Spielerinnen im Training, weil viele verreist, erkrankt oder verletzt waren. Auch am Samstag musste wir einige Lücken füllen. Zum Glück ist unser erstes Ligaspiel verlegt worden, so dass wir länger Zeit haben und noch mehr trainieren können", sagte Trainer Tobias Grimm nach dem Turnier. Der Regionalliga-Start ist nun für Sonntag, den 31. August vorgesehen, dann kommt der FC Bitburg um 13 Uhr auf den Kunstrasenplatz an der Rotstaystr. im Völklinger Stadtteil Luisenthal.