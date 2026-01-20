Achtenberg löst Vertrag bei Eintracht Norderstedt auf

Die personelle Situation in der Innenverteidigung von Eintracht Norderstedt hat sich weiter verändert. Nach dem langfristigen Ausfall von Kapitän Moritz Frahm und dem Karriereende von Andre Wallenborn hat Moritz Achtenberg seinen Vertrag aufgelöst und wird dem Team in der Rückrunde nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der Innenverteidiger begründet seine Entscheidung mit den Rahmenbedingungen abseits des Platzes. „Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen, weil ich mich im Verein von Anfang an sehr wohl gefühlt habe. Letztlich war der enorme Zeitaufwand durch die langen Fahrten für mich aber nicht dauerhaft machbar. Sicherlich schlichen sich durch die weiten Fahrten von bis zu vier Stunden pro Trainingseinheit auch immer wieder kleine Verletzungen ein“, erklärt Achtenberg, der in Oldenburg in Holstein arbeitet und lebt.

Den Kontakt zum Verein will der Abwehrspieler dennoch nicht verlieren. „Die gemeinsame Zeit mit der Mannschaft werde ich sehr vermissen und komme sicherlich noch einmal im Edmund-Plambeck-Stadion vorbei.“