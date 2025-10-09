Lindenthal trifft auf Eilendorf im Mittelrheinpokal – Foto: Udo Waffenschmidt

Achtelfinalgegner steht fest: Lindenthal erwartet Eilendorf Das Achtelfinale des Mittelrheinpokals wurde ausgelost und der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind trifft auf den Landesligisten SV Eilendorf, der aktuell auf dem zehnten Platz der Landesliga, Staffel 2 steht.

Das Warten hat ein Ende: Der Gegner des SC Borussia Lindenthal-Hohenlind im Achtelfinale des Mittelrheinpokals steht fest und heißt SV Eilendorf. Der SV belegt in der Landesliga, Staffel 2 aktuell den zehnten Platz. Das letzte Duell beider Vereine fand im Februar dieses Jahres statt. In einem Freundschaftsspiel besiegte der SC den kommenden Pokalgegner mit 4:1. Lindenthals Cheftrainer Sascha Zinken sprach über das Los und den Kontrahenten.

Altbekannter Gegner In der ersten Runde hatte die Borussia keine Probleme mit dem A-Ligisten FC Dynamo Erkelenz und besiegte diesen mit 4:1. Das darauffolgende Pokalspiel gegen den Mittelrheinligist SSV Merten war ein echter Krimi. Nach einem hin und her, vielen Toren und einem Platzverweis auf Seiten des SSV, siegte Lindenthal am Ende knapp mit 4:3 und sorgte somit zeitgleich für eine große Überraschung.

Im Achtelfinale wartet nun der SV Eilendorf. Zinken sagte folgendes zum Los: "Natürlich hat man immer wieder ein wenig Hoffnung, dass man einen Gegner mit großem Namen empfangen kann. Wir freuen uns aber weiterhin noch im Mittelrheinpokal dabei zu sein und werden uns daher auf den SV Eilendorf genauso vorbereiten, wie bei jedem anderen Gegner." Die letzten Pflichtspiele zwischen dem SC und dem SV wurden in der Saison 2023/24 in der Landesliga, Staffel 2 ausgetragen. Ein Duell endete in einem Remis und im anderen war Lindenthal siegreich. Diese Begegnungen liegen allerdings schon weit zurück und seitdem hat sich einiges geändert, wie beispielsweise der Trainer auf Seiten des SC. "Ich gehe auch davon aus, dass beide Teams den Zuschauen einen tollen Pokalfight liefern wollen", äußerte Zinken über das Aufeinandertreffen mit Eilendorf. Das Viertelfinale im Blick