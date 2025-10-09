Achtelfinalgegner steht fest: Lindenthal erwartet Eilendorf

Das Warten hat ein Ende: Der Gegner des SC Borussia Lindenthal-Hohenlind im Achtelfinale des Mittelrheinpokals steht fest und heißt SV Eilendorf. Der SV belegt in der Landesliga, Staffel 2 aktuell den zehnten Platz. Das letzte Duell beider Vereine fand im Februar dieses Jahres statt. In einem Freundschaftsspiel besiegte der SC den kommenden Pokalgegner mit 4:1. Lindenthals Cheftrainer Sascha Zinken sprach über das Los und den Kontrahenten.
In der ersten Runde hatte die Borussia keine Probleme mit dem A-Ligisten FC Dynamo Erkelenz und besiegte diesen mit 4:1. Das darauffolgende Pokalspiel gegen den Mittelrheinligist SSV Merten war ein echter Krimi. Nach einem hin und her, vielen Toren und einem Platzverweis auf Seiten des SSV, siegte Lindenthal am Ende knapp mit 4:3 und sorgte somit zeitgleich für eine große Überraschung.
Im Achtelfinale wartet nun der SV Eilendorf. Zinken sagte folgendes zum Los: "Natürlich hat man immer wieder ein wenig Hoffnung, dass man einen Gegner mit großem Namen empfangen kann. Wir freuen uns aber weiterhin noch im Mittelrheinpokal dabei zu sein und werden uns daher auf den SV Eilendorf genauso vorbereiten, wie bei jedem anderen Gegner." Die letzten Pflichtspiele zwischen dem SC und dem SV wurden in der Saison 2023/24 in der Landesliga, Staffel 2 ausgetragen. Ein Duell endete in einem Remis und im anderen war Lindenthal siegreich. Diese Begegnungen liegen allerdings schon weit zurück und seitdem hat sich einiges geändert, wie beispielsweise der Trainer auf Seiten des SC. "Ich gehe auch davon aus, dass beide Teams den Zuschauen einen tollen Pokalfight liefern wollen", äußerte Zinken über das Aufeinandertreffen mit Eilendorf.
In der Liga steht Lindenthal nach sechs gespielten Partien auf dem dritten Tabellenplatz - punktgleich mit Rang Eins. Auch im Mittelrheinpokal will der SC stark auftreten. Nach dem Ausscheiden in der ersten Runde des vergangenen Pokalwettbewerbs will die Borussia in dieser Saison für weitere Schlagzeilen sorgen. "Wie es im Pokal weitergeht ist immer schwierig zu sagen, zunächst mal haben wir mit dem SV Eilendorf einen Gegner vor der Brust, der uns mit Sicherheit das Weiterkommen nicht einfach ohne Gegenwehr überlässt. Sollten wir diese Hürde meistern sind wir sicherlich in der Lage den nächsten Gegner zu ärgern", erklärte der Übungsleiter Lindenthals.
Zwar steigt das Pokalduell mit Eilendorf erst im kommenden Monat, doch die Vorfreude in Lindenthal ist bereits groß. Nach dem Erfolg über Merten und dem starken Saisonstart in der Liga will der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind nun auch im Mittelrheinpokal den nächsten Schritt machen. Ob dies Zinken und seiner Mannschaft gelingen wird, bleibt abzuwarten.