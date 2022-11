Achtelfinale zum Saisonabschluss!

Die Temperaturen werden kälter, die strittige WM in Katar hat begonnen und am Stuckenberg wird noch feinster Amateurfußball gespielt.

Am Donnerstag den 24.11.2022 um 19.30 Uhr findet in der Arena am Stuckenberg in Buer das Pokalachtelfinale des Kreispokals statt. Gegenüber stehen sich der Kreisligist aus Belm und der aktuelle Spitzenreiter der 1.Kreisklasse Osnabrück Staffel D.

Bei eisigen & trockenen Temperaturen erwartet uns ein Spiel auf Augenhöhe. Der SuS bestritt bereits sein letztes Ligaspiel am 11.11.2022 und konnte hier in der letzten Minute den Sieg gegen Voxtrup 3 einfahren. Belm Saison zieht sich noch bis in den Dezember rein. Zuletzt konnte Belm gegen die Zweitvertretung aus Dodesheide ein Remis erkämpfen.

Nun stellt sich die Frage was spannender ist? Brasilien vs. Serbien bei sommerlichen Temperaturen ohne Bier oder das Achtelfinale zwischen zwei Traditionsvereinen bei einem warmen Glühwein und einer schönen SuS Platte.

Wir freuen uns über jeden Zuschauer der uns am Donnerstag in der Arena besuchen kommt!