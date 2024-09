Achtelfinale wird direkt gelost - 16 Teams, fünf Spielklassen

Wenn am Montag (09.09.24) um 15.30 Uhr in der Geschäftsstelle des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) in der Augsburger Straße 10, Erfurt, die Auslosung für das Achtelfinale im Thüringen Pokal vorgenommen wird, dann sind noch 16 Mannschaften aus fünf Spielklassen im Lostopf.