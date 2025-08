Achtelfinale winkt: Hankofen im Pokal bei Schwandorf-Ettmannsdorf

Das sagt Hankofens Cheftrainer Tobias Beck vor der zweiten Pokalrunde:"Der Sieg gegen Aschaffenburg am Freitag war enorm wichtig, gerade weil nach dem verpatzten Auftakt in Buchbach die Köpfe schon ein wenig nach unten gegangen waren. Jetzt wollen wir im Pokal eine Runde weiterkommen und noch mehr Selbstvertrauen tanken. Wir wissen, dass wir mit Schwandorf-Ettmannsdorf auf eine Topmannschaft der Landesliga Mitte treffen. Personell wird es freilich im Vergleich zum Spiel am Freitag den ein oder anderen Wechsel geben. Zum einen ist die Mannschaft qualitativ dicht beisammen, jeder soll sich beweisen dürfen. Zum anderen wartet am Freitag in der Liga schon das nächste wichtige Spiel beim VfB Eichstätt."Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Bis auf den langzeitverletzten David Löffler, der nach seinem Kreuzbandriss erfolgreich in Plattling operiert worden ist, sind alle Mann an Bord.

Das sagt Christian Most, Trainer des SV Schwandof-Ettmannsdorf:

"Mit der vollen Punkteausbeute von sechs Punkten in der vergangenen Woche sind wir natürlich sehr zufrieden. Dadurch liegen wir im Ligabetrieb wieder voll im Soll. und können uns so auf die Pokalpartie gegen den Regionalligisten SpVgg Hankofen freuen. Dieses Pokalmatch gegen den höherklassigen Gegner wollen wir aber auf keinen Fall nur genießen und bereits im Vorfeld abschenken. Gegenüber den letzten Ligaspielen müssen wir aber wieder konsequenter und mannschaftlich geschlossener verteidigen. Aktuell bekommen wir zu leichte und einfache Gegentore. Wollen wir am Dienstag gegen Hankofen eine Chance haben, müssen wir aber auch in der Offensive effektiver bei unseren Torchancen werden. Aktuell lassen wir hier zu viele Chancen liegen. Können wir uns bei diesen beiden Faktoren verbessern, dann halte ich eine Pokalüberraschung für durchaus möglich."

Personalien SV Schwandorf-Ettmannsdorf: Basel Kasem und Tobias Bernkopf werden aus privaten bzw. beruflichen Gründen fehlen. Ansonsten sollte bis auf die Langzeitverletzten der Kader aus den letzten Wochen zur Verfügung stehen.

