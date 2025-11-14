 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Karl Heinz Schmuck

Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale: Das volle Kreispokal-Programm

Hier geht es in den Kreispokal-Wettbewerben um die Tickets für die nächste Runde

Morgen, 13:00 Uhr
SV Rotation Halle
SV Rotation HalleRotation
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben
13:00
Spieltext Rotation - Nietleben

Morgen, 13:00 Uhr
SV Dautzsch
SV DautzschDautzsch
Polizei SV Halle
Polizei SV HallePSV Halle
13:00
Spieltext Dautzsch - PSV Halle

Saalekreispokal

Morgen, 13:30 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt II
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
13:30live
Spieltext Bennstedt II - Braunsbedra

Morgen, 13:30 Uhr
VSG Oppin
VSG OppinOppin
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
13:30live
Spieltext Oppin - Sennewitz

Morgen, 13:30 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt II
SV Merseburg-Meuschau
SV Merseburg-MeuschauMeuschau
13:30live
Spieltext Farnstädt II - Meuschau

Morgen, 14:00 Uhr
SV Beuna
SV BeunaBeuna
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
14:00live
Spieltext Beuna - Mücheln

RBW-Pokal Anhalt-Bitterfeld

Morgen, 13:00 Uhr
HSV Gröbern
HSV GröbernGröbern
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
13:00live
Spieltext Gröbern - DSV 97

Morgen, 13:00 Uhr
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
13:00
Spieltext Waldersee - Friedersdorf

Morgen, 13:00 Uhr
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
13:00live
Spieltext Pouch-Rösa - Zörbig

Morgen, 13:00 Uhr
ESV Petersroda
ESV PetersrodaPetersroda
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
13:00live
Spieltext Petersroda - Eintr Köthen

Burgenlandpokal

Morgen, 13:00 Uhr
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels
13:00live
Spieltext Freyburg - RWWeißenfels

Morgen, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Langendorf
SV Grün-Weiß LangendorfLangendorf
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
15:00
Spieltext Langendorf - SSC Weißenf. II

Die-Werbefabrik.de-Kreispokal MSH

Morgen, 13:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Wimmelburg
FSV Grün-Weiß WimmelburgWimmelburg
SG Bräunrode / Arnstedt
SG Bräunrode / ArnstedtSG Bräunrode
13:00live
Spieltext Wimmelburg - SG Bräunrode

Morgen, 13:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
13:00live
Spieltext MSV Eisleben - Lüttchendorf

Morgen, 13:00 Uhr
1. FC Romonta Amsdorf
1. FC Romonta AmsdorfAmsdorf
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
13:00live
Spieltext Amsdorf - Sangerhausen II

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Kickers 66 Gonnatal
TSV Kickers 66 GonnatalGonnatal
SV Kelbra
SV KelbraKelbra
13:00live
Spieltext Gonnatal - Kelbra

Salzlandpokal

Morgen, 13:00 Uhr
SV Eintracht Blau-Gelb Peißen
SV Eintracht Blau-Gelb PeißenPeißen
Egelner SV Germania
Egelner SV GermaniaEgeln
13:00live
Spieltext Peißen - Egeln

Morgen, 13:00 Uhr
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
13:00live
Spieltext Rotation ASL - Kleinm./Zens

Morgen, 13:00 Uhr
SSV Blau-Weiß Barby
SSV Blau-Weiß BarbyBarby
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck II
13:00live
Spieltext Barby - U.Schönebeck II

Morgen, 15:00 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
15:00live
Spieltext Welsleben - Plötzkau

Pokal des Landrates - Harz

Morgen, 13:00 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg II
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
13:00live
Spieltext Quedlinburg II - Wernigerode

Altmarkpokal

Morgen, 13:00 Uhr
ASV Weiß-Blau 01 Stendal
ASV Weiß-Blau 01 StendalW/B Stendal
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV
13:00live
Spieltext W/B Stendal - Kreveser SV

Morgen, 13:00 Uhr
SV Blau-Gelb Goldbeck
SV Blau-Gelb GoldbeckGoldbeck
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
13:00live
Spieltext Goldbeck - Wahrburg

Morgen, 13:00 Uhr
SG Uetz/Tangerhütte II
SG Uetz/Tangerhütte IISG Uetz/Tangerhütte II
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
13:00live
Spieltext SG Uetz/Tangerh... - Möringer SV

Morgen, 14:00 Uhr
SV Rot-Weiß Arneburg
SV Rot-Weiß ArneburgArneburg
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
14:00
Spieltext Arneburg - Uchtspringe

Kreispokal Altmark West

Heute, 18:00 Uhr
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
0
2
Spieltext Mieste - Salzwedel

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Adler Jahrstedt
TSV Adler JahrstedtJahrstedt
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze II
13:00
Spieltext Jahrstedt - Klötze II

Morgen, 13:00 Uhr
FC Jübar/Bornsen
FC Jübar/BornsenJübar-Born.
SV Heide Jävenitz
SV Heide JävenitzJävenitz
13:00
Spieltext Jübar-Born. - Jävenitz

Morgen, 13:00 Uhr
Diesdorfer SV 1873
Diesdorfer SV 1873Diesdorf
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen II
13:00
Spieltext Diesdorf - Gardelegen II

Pokal des Landrates - Börde

Morgen, 13:30 Uhr
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
13:30
Spieltext Santersleben - N.dodeleben

Morgen, 13:30 Uhr
MTV Weferlingen
MTV WeferlingenWeferlingen
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
13:30
Spieltext Weferlingen - Eilsleben

Morgen, 13:30 Uhr
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe
13:30
Spieltext OhreKicker - Neuenhofe

Morgen, 13:30 Uhr
SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben
SG Grün-Weiß DahlenwarslebenD.warsleben
SV Concordia Rogätz
SV Concordia RogätzRogätz
13:30live
Spieltext D.warsleben - Rogätz

Steinhaus-Pokal - Jerichower Land

Morgen, 13:00 Uhr
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
Burger BC
Burger BCBurger BC
13:00live
Spieltext Möser - Burger BC

Morgen, 13:00 Uhr
SV Traktor Tucheim
SV Traktor TucheimTucheim
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
13:00live
Spieltext Tucheim - Brettin-R.

Morgen, 13:00 Uhr
SG Traktor Schermen
SG Traktor SchermenSchermen
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
13:00live
Spieltext Schermen - Heyrothsb.

Kreispokal Wittenberg

Morgen, 13:00 Uhr
SV Graf Zeppelin Abtsdorf
SV Graf Zeppelin AbtsdorfAbtsdorf
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
13:00
Spieltext Abtsdorf - Elster

Morgen, 13:00 Uhr
Mühlangeraner SV
Mühlangeraner SVMühlangeraner SV
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
13:00live
Spieltext Mühlangeraner S... - Victoria WB

Morgen, 13:00 Uhr
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
13:00live
Spieltext Coswig - Jessen

Frauen-Stadtpokal Halle

Morgen, 13:00 Uhr
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
13:00live
Spieltext SG Einheit - Dölau

Kreisklassenpokal Saalekreis

Morgen, 10:30 Uhr
SV Beuna
SV BeunaBeuna II
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau II
10:30
Spieltext Beuna II - Lieskau II

Morgen, 13:30 Uhr
SG Wallwitz / Nauendorf
SG Wallwitz / NauendorfSG Wallwitz II
Wettiner SV
Wettiner SVWettin
13:30
Spieltext SG Wallwitz II - Wettin

Morgen, 13:30 Uhr
SV Großgräfendorf
SV GroßgräfendorfGroßgräfend.
TSV 1910 Niemberg
TSV 1910 NiembergNiemberg
13:30
Spieltext Großgräfend. - Niemberg

Morgen, 13:30 Uhr
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau III
TSV Germania Salzmünde
TSV Germania SalzmündeSalzmünde
13:30
Spieltext Lieskau III - Salzmünde

Reservepokal Anhalt-Bitterfeld

Morgen, 10:00 Uhr
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee II
FSG ESV Lok/ Blau-Weiß Dessau
FSG ESV Lok/ Blau-Weiß DessauFSG ESV Lok/ Blau-Weiß Dessau
10:00
Spieltext Waldersee II - FSG ESV Lok/ Bl...

Morgen, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß Schortewitz
SV Blau-Weiß SchortewitzSchortewitz II
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau II
13:00live
Spieltext Schortewitz II - Roßlau II

Morgen, 13:00 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania II
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
13:00live
Spieltext CFC Germania II - Sandersdorf II

Morgen, 13:00 Uhr
SG Trinum/Kleinpaschleben
SG Trinum/KleinpaschlebenSG Trinum/Kleinpaschleben
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau II
13:00live
Spieltext SG Trinum/Klein... - Reppichau II

Reservepokal Burgenland

Morgen, 11:00 Uhr
ESV Herrengosserstedt
ESV HerrengosserstedtHerrengoss. II
SG Eintracht Lossa
SG Eintracht LossaLossa
11:00
Spieltext Herrengoss. II - Lossa

Morgen, 13:00 Uhr
SG Kickers Rasberg/1. FC Zeitz III
SG Kickers Rasberg/1. FC Zeitz IIISG Kickers Rasberg/1. FC Zeitz III
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg III
13:00
Spieltext SG Kickers Rasb... - SC Naumburg III

Morgen, 13:00 Uhr
SV Burgwerben 1906
SV Burgwerben 1906Burgwerben
SG Krauschwitz/Teuchern/Nessa
SG Krauschwitz/Teuchern/NessaSG Krauschwitz/Teuchern/Nessa
13:00live
Spieltext Burgwerben - SG Krauschwitz/...

Hasseröder Kreispokal - Harz

Morgen, 13:00 Uhr
SV Grün-Gelb Ströbeck
SV Grün-Gelb StröbeckStröbeck
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode II
13:00
Spieltext Ströbeck - Wernigerode II

Morgen, 13:00 Uhr
SV Fortuna Dingelstedt
SV Fortuna DingelstedtDingelstedt
TSV Zilly 1911
TSV Zilly 1911Zilly
13:00live
Spieltext Dingelstedt - Zilly

Morgen, 13:00 Uhr
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein II
FSV Askania Ballenstedt
FSV Askania BallenstedtBallenstedt II
13:00live
Spieltext Langenstein II - Ballenstedt II

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Wasserleben
TSV WasserlebenTSV Wasserleben
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale II
13:00live
Spieltext TSV Wasserleben... - Thale II

Kreispokal Altmark Ost

Morgen, 13:00 Uhr
Schinner SV/Möringen II
Schinner SV/Möringen IISchinner SV/Möringen II
SV Rochau
SV RochauRochau
13:00
Spieltext Schinner SV/Mör... - Rochau

Morgen, 13:00 Uhr
SV Eintracht Wittenmoor
SV Eintracht WittenmoorWittenmoor
FC Insel
FC InselInsel
13:00
Spieltext Wittenmoor - Insel

Morgen, 12:00 Uhr
SG Freundschaft Schernebeck
SG Freundschaft SchernebeckSchernebeck
SG Hohengöhren/Klietz II
SG Hohengöhren/Klietz IISG Hohengöhren/Klietz II
12:00
Spieltext Schernebeck - SG Hohengöhren/...

Morgen, 13:00 Uhr
Kickers Seehausen
Kickers SeehausenSeehausen II
SV Eintracht 1876 Lüderitz
SV Eintracht 1876 LüderitzLüderitz II
13:00
Spieltext Seehausen II - Lüderitz II

Kreisklassepokal - Börde

Morgen, 13:30 Uhr
Flechtinger SV
Flechtinger SVFlechtingen II
TSV Hadmersleben
TSV HadmerslebenHadmersleben II
13:30
Spieltext Flechtingen II - Hadmersleben II

Morgen, 13:30 Uhr
SV Hötensleben
SV HötenslebenHötensleben
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben II
13:30live
Spieltext Hötensleben - Barleben II

Morgen, 13:30 Uhr
SG Hohe Börde
SG Hohe BördeSG Hohe Börde
SG Hundisburg / Bebertal
SG Hundisburg / BebertalSG Hundisburg II
13:30live
Spieltext SG Hohe Börde - SG Hundisburg II

Morgen, 13:30 Uhr
SG Bösdorf/Etingen-Rätzlingen II
SG Bösdorf/Etingen-Rätzlingen IISG Bösdorf/Etingen-Rätzlingen II
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker II
13:30
Spieltext SG Bösdorf/Etin... - OhreKicker II

