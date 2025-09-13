Achtelfinale steht - FCC & RWE im "Westen"

Für die Ziehung griff Dieter Hild, langjähriger Spielausschuss-Vorsitzender KFA Gotha und stellv. KFA-Vorsitzender KFA Westthüringen, in den Lostopf. Die Auslosung wurde von Sven Wenzel, dem Vorsitzenden des TFV-Spielausschusses, geleitet.

Gemäß Rahmenspielplan werden die Partien des Achtelfinales am Wochenende vom 10. bis 12. Oktober ausgetragen.

Mit Heiligenstadt und Carl Zeiss Jena treffen dabei zwei höherklassige Teams aufeinander. Erfurt hat hingegen eine vermeintlich leichte Aufgabe beim Landesklasse-Team vom FSV 06 Ohratal. Ähnlich sieht es beim ZFC Meuselwitz aus, der als klarer Favorit auf den Lindenberg zum SC 1903 Weimar fährt. Beim Spiel zwischen SV SCHOTT Jena und SV 09 Arnstadt kommt es zum einzigen Aufeinandertreffer zweier Thüringenliga-Teams. Mit Wismut Gera, Bad Frankenhausen und Fahner Höhe reisen drei weitere Vertreter der höchsten Thüringer Spielklasse zu Landesklasse-Mannschaften. Das einzige Duell zweier Landesklasse-Vertreter steigt zwischen Eintracht Ifta und dem SV Grün-Weiß Siemerode.