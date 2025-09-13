Achtelfinale steht - FCC & RWE im "Westen"

Für die Ziehung griff Dieter Hild, langjähriger Spielausschuss-Vorsitzender KFA Gotha und stellv. KFA-Vorsitzender KFA Westthüringen, in den Lostopf. Die Auslosung wurde von Sven Wenzel, dem Vorsitzenden des TFV-Spielausschusses, geleitet.
Gemäß Rahmenspielplan werden die Partien des Achtelfinales am Wochenende vom 10. bis 12. Oktober ausgetragen.
Mit Heiligenstadt und Carl Zeiss Jena treffen dabei zwei höherklassige Teams aufeinander. Erfurt hat hingegen eine vermeintlich leichte Aufgabe beim Landesklasse-Team vom FSV 06 Ohratal. Ähnlich sieht es beim ZFC Meuselwitz aus, der als klarer Favorit auf den Lindenberg zum SC 1903 Weimar fährt. Beim Spiel zwischen SV SCHOTT Jena und SV 09 Arnstadt kommt es zum einzigen Aufeinandertreffer zweier Thüringenliga-Teams. Mit Wismut Gera, Bad Frankenhausen und Fahner Höhe reisen drei weitere Vertreter der höchsten Thüringer Spielklasse zu Landesklasse-Mannschaften. Das einzige Duell zweier Landesklasse-Vertreter steigt zwischen Eintracht Ifta und dem SV Grün-Weiß Siemerode.
Philipp Kiebert (Trainer FSV 06 Ohratal) zum Pokallos: "Ich glaube das Los muss man zwischen dem Anspruch der Mannschaft und den Verein differenzieren. Für die Mannschaft ist es sicher ein tolles Highlight Rot-Weiß Erfurt in einem Pflichtspiel zu Gast zu haben. Ich hoffe natürlich auf zahlreiche Zuschauer, gerade bei uns im Landkreis Gotha. Aus finanzieller Sicht ist es für den Verein eine tolle Sache. Ich persönlich hätte mir ein anderes Los gewünscht gegen einen Gegner auf Augenhöhe oder eine Liga drüber. Man darf nicht die Geschichte dahinter vergessen, denn sowohl Jan Hausner wie auch ich haben die fußballerische Ausbildung in Erfurt genossen. Für uns persönlich ist es deshalb ein kleines Highlight."