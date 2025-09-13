Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Pokal
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Marcel Junghanns
Achtelfinale steht - FCC & Erfurt im "Westen"
In der Halbzeitpause der Thüringenliga-Partie zwischen dem FC An der Fahner Höhe und dem SV SCHOTT Jena wurde die nächste Runde im Landespokal ausgelost.
Für die Ziehung griff Dieter Hild, langjähriger Spielausschuss-Vorsitzender KFA Gotha und stellv. KFA-Vorsitzender KFA Westthüringen, in den Lostopf. Die Auslosung wurde von Sven Wenzel, dem Vorsitzenden des TFV-Spielausschusses, geleitet.
Folgende Paarungen wurden ausgelost:
FSV 06 Eintracht Hildburghausen – BSG Wismut Gera
SV Jena-Zwätzen – SV Blau-Weiß '91 Bad Frankenhausen
SV SCHOTT Jena – SV 09 Arnstadt
SV Eintracht Ifta – SV Grün-Weiß Siemerode
1. SC 1911 Heiligenstadt – FC Carl Zeiss Jena
FSV Ohratal 06 – FC Rot-Weiß Erfurt
SV 08 Steinach – FC An der Fahner Höhe
SC 1903 Weimar – ZFC Meuselwitz
Gemäß Rahmenspielplan werden die Partien des Achtelfinales am Wochenende vom 10. bis 12. Oktober ausgetragen.
Mit Heiligenstadt und Carl Zeiss Jena treffen dabei zwei höherklassige Teams aufeinander. Erfurt hat hingegen eine vermeintlich leichte Aufgabe beim Landesklasse-Team vom FSV 06 Ohratal. Ähnlich sieht es beim ZFC Meuselwitz aus, der als klarer Favorit auf den Lindenberg zum SC 1903 Weimar fährt. Beim Spiel zwischen SV SCHOTT Jena und SV 09 Arnstadt kommt es zum einzigen Aufeinandertreffer zweier Thüringenliga-Teams. Mit Wismut Gera, Bad Frankenhausen und Fahner Höhe reisen drei weitere Vertreter der höchsten Thüringer Spielklasse zu Landesklasse-Mannschaften. Das einzige Duell zweier Landesklasse-Vertreter steigt zwischen Eintracht Ifta und dem SV Grün-Weiß Siemerode.