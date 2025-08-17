 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Achtelfinale im WFV-Pokal ausgelost: Machbare Aufgaben für Favoriten

Am Nachmittag wurden die Partien für die nächste Runde gezogen.

Beim Landesliga-Heimspiel des VfB Bösingen wurde am Mittag das Achtelfinale im württembergischen Verbandspokal ausgelost. FuPa zeigt euch die Übersicht auf die Spiele in der nächsten Runde.

Das ist das Achtelfinale

VfB Bösingen - TSG Backnang

FC Holzhausen - TSG Balingen

FV Rot-Weiß Weiler - SGV Freiberg

TSV Berg- 1. FC Normannia Gmünd

Sieger der Partie TSV Eschach/SSV Ulm 1846 - VfL Pfullingen

SG Schorndorf - FV Ravensburg

TSV Bernhausen - Sieger der Partie FSV 08 Bietigheim-Bissingen/SG Sonnenhof Großaspach

TSV Weilimdorf - Stuttgarter Kickers

Hier geht es zu den Infos zur Auslosung vom württembergischen Fußballverband.

---

Das waren die Spiele in der 3. Runde

Di., 12.08.25 19:00 Uhr TSV Bernhausen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 5:1
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Blaubeuren 2:0
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Heimenkirch - TSV Berg 1:5
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr SV Kressbronn - FV Ravensburg 1:2
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Weilimdorf - Calcio Leinfelden-Echterdingen 1:0
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FSV Hollenbach - SGV Freiberg 3:4
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TV Oeffingen - TSG Backnang 0:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfB Bösingen - FC Rottenburg 2:1
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Nagold - FC Holzhausen 0:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Young Boys Reutlingen - TSG Balingen 2:4
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Pfullingen - SSV Reutlingen 7:6
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - 1. FC Normannia Gmünd 1:2
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfR Aalen - SV Stuttgarter Kickers 0:2
Mi., 13.08.25 19:30 Uhr SG Schorndorf - Türkspor Neckarsulm 3:2

Mi., 27.08.25 17:45 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SG Sonnenhof Großaspach
Mi., 27.08.25 18:00 Uhr TSV Eschach - SSV Ulm 1846 Fußball

