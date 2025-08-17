Achtelfinale im WFV-Pokal ausgelost: Machbare Aufgaben für Favoriten

Beim Landesliga-Heimspiel des VfB Bösingen wurde am Mittag das Achtelfinale im württembergischen Verbandspokal ausgelost. FuPa zeigt euch die Übersicht auf die Spiele in der nächsten Runde.
VfB Bösingen - TSG Backnang
FC Holzhausen - TSG Balingen
FV Rot-Weiß Weiler - SGV Freiberg
TSV Berg- 1. FC Normannia Gmünd
Sieger der Partie TSV Eschach/SSV Ulm 1846 - VfL Pfullingen
SG Schorndorf - FV Ravensburg
TSV Bernhausen - Sieger der Partie FSV 08 Bietigheim-Bissingen/SG Sonnenhof Großaspach
TSV Weilimdorf - Stuttgarter Kickers
Hier geht es zu den Infos zur Auslosung vom württembergischen Fußballverband.
Di., 12.08.25 19:00 Uhr TSV Bernhausen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 5:1
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Blaubeuren 2:0
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Heimenkirch - TSV Berg 1:5
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr SV Kressbronn - FV Ravensburg 1:2
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Weilimdorf - Calcio Leinfelden-Echterdingen 1:0
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FSV Hollenbach - SGV Freiberg 3:4
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TV Oeffingen - TSG Backnang 0:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfB Bösingen - FC Rottenburg 2:1
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Nagold - FC Holzhausen 0:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Young Boys Reutlingen - TSG Balingen 2:4
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Pfullingen - SSV Reutlingen 7:6
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - 1. FC Normannia Gmünd 1:2
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfR Aalen - SV Stuttgarter Kickers 0:2
Mi., 13.08.25 19:30 Uhr SG Schorndorf - Türkspor Neckarsulm 3:2
Mi., 27.08.25 17:45 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SG Sonnenhof Großaspach
Mi., 27.08.25 18:00 Uhr TSV Eschach - SSV Ulm 1846 Fußball
