Achtelfinale im Niedersachsenpokal: Titelverteidiger beim Aufsteiger

Der TuS BW Lohne (in weiß) setzte sich in der Quali gegen den FC Verden im Elfmeterschießen durch. – Foto: Lennart Blömer

Am vergangenen Wochenende hat sich der TuS BW Lohne als letzte Mannschaft sein Ticket für das Achtelfinale im Wettbewerbsstrang „Amateure“ des Krombacher Niedersachsenpokals gesichert. Bereits am morgigen Freitag fällt der Startschuss für die nächste Runde, wenn der VfV Borussia 06 Hildesheim den BSV Rehden zum traditionsreichen Duell im Friedrich-EbertStadion empfängt.

Während sich die beiden Teams in der Regional- und Oberliga bereits mehrfach gegenüberstanden, kommt es im Pokal erst zum zweiten Aufeinandertreffen. In der Saison 2024/25 setzten sich die Gäste aus Rehden im Halbfinale mit 3:0 durch, mussten sich im Endspiel allerdings dem SV Atlas Delmenhorst geschlagen geben. Anstoß der Partie ist um 19.30 Uhr.

Für Lohne steht am Samstag eine Reise zum Bezirksligisten TSV Bardowick auf dem Programm. Der zweifache Pokalsieger geht als klarer Favorit in die Partie und möchte nach dem 6:5-Erfolg im Elfmeterschießen beim FC Verden 04 in der Qualifikationsrunde den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. Los geht es um 16 Uhr.

Ab 18 Uhr kämpft auch der letztjährige Finalist aus Bersenbrück um das Weiterkommen. Mit dem SSV Vorsfelde ist der Bezirkspokalsieger aus Braunschweig und Oberligaaufsteiger zu Gast im Hasestadion. Die Gäste aus Wolfsburg feierten 1995 mit dem Sieg im Niedersachsenpokal ihren größten Erfolg. Nun peilt der Landesligameister die Überraschung in Bersenbrück an.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr VfL Stenum VfL Stenum SV Wilhelmshaven SV Wilhelmsh 15:00 PUSH

Am Sonntag stehen dann ab 15 Uhr die übrigen fünf Partien des Achtelfinals an. Während der Bezirkspokalsieger VfL Stenum (Weser-Ems) den zweifachen Titelträger SV Wilhelmshaven zu Gast hat, ist der amtierende Pokalsieger Lüneburger SK Hansa beim Oberligaaufsteiger SC Hemmingen-Westerfeld (Region Hannover) gefordert. Zu einem Duell zweier direkter Ligakonkurrenzen kommt es in Spelle, wenn der dort ansässige Sport-Club den Heeslinger SC empfängt. Dreimal standen sich beide Teams im Pokal gegenüber, dreimal setzten sich die Gäste aus dem Landkreis Rotenburg durch. Zuletzt trafen beide Vereine in der vergangenen Saison bereits in der Qualifikationsrunde aufeinander, in der sich Heeslingen mit 6:5 nach Elfmeterschießen behauptete.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr STK Eilvese STK Eilvese SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts 15:00 PUSH

Für den Bezirkspokalsieger STK Eilvese (Region Hannover) steht ein Heimspiel gegen den Landesligameister SV Vorwärts Nordhorn aus dem NFV-Bezirk Weser-Ems an, während der SV Reislingen-Neuhaus den Vizemeister der vergangenen Oberligasaison Germania Egestorf-Langreder zu Gast hat. Die Gewinner ziehen ins Viertelfinale ein, welches für das Osterwochenende (27. bis 29. März 2027) vorgesehen ist.