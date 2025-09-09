Achtelfinale im Landespokal: Energie Cottbus muss zum FC Strausberg

Termine im Pokalwettbewerb:

• Achtelfinale: 11. Oktober 2025

• Viertelfinale: 15. November 2025

• Halbfinale: 28. März 2026

• Finale (Finaltag der Amateure): 23. Mai 2026

+++

In Kürze wird die Auslosung beginnen. Wir sind gespannt auf die Paarungen.

Gleich geht es los.

Jetzt läuft die Vorstellung und die Erklärung des DFB-Punktspiels. In Kürze werden die Paarungen gezogen.

Es folgt ein Rückblick auf die 2. Runde.

Das sind die Paarungen vom Achtelfinale:

SV Victoria Seelow - Ludwigsfelder FC

FSV Optik Rathenow - RSV Eintracht 1949

VfL Nauen - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf - VfB Hohenleipisch

SG Union Klosterfelde - SV Babelsberg 03

1. FC Guben - VfB Krieschow

FC Strausberg - FC Energie Cottbus

Oranienburger FC Eintracht - FSV 63 Luckenwalde

Damit stehen die Paarungen für das Achtelfinale fest. Spieltermin laut Rahmenterminplan ist am 11.10.2025 um 15 Uhr.

Wir bedanken uns fürs Mitlesen und einen schönen Tag noch