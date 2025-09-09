Achtelfinale im Landespokal: Energie Cottbus muss zum FC Strausberg

Die Spannung steigt: Am heutigen Dienstag um 15.30 Uhr werden die Spiele des Achtelfinals im Landespokal Brandenburg der Herren ausgelost. Wie werden die Paarungen lauten? Das erfahrt ihr hier im ständig aktualisierten Liveticker zur Pokalauslosung.
Moderator Benni Hantschke wird bei der Auslosung für Spaß und Expertise sorgen. Besonderer Gast ist DFB-Punktespielprofi Jeremy Lehmann, der neben seinem wichtigen Job als Losfee alle Fragen zur wichtigen Vereinsaktion beantwortet.
Die 16 Teilnehmer für das Achtelfinale stehen seit dem Wochenende fest: Mit Energie Cottbus ist noch ein Drittligist dabei. Die Regionalligisten SV Babelsberg 03 und FSV 63 Luckenwalde stehen ebenso im Lostopf. Hinzu kommen vier Oberligisten, drei Brandenburgligisten, vier Landesligisten sowie zwei Überraschungsteams aus der Landesklasse: der VfL Nauen und der FC Strausberg.
Für Spannung ist also einmal mehr für die Auslosung und dann auch in den Duellen gesorgt.
Termine im Pokalwettbewerb:
• Achtelfinale: 11. Oktober 2025
• Viertelfinale: 15. November 2025
• Halbfinale: 28. März 2026
• Finale (Finaltag der Amateure): 23. Mai 2026
+++
In Kürze wird die Auslosung beginnen. Wir sind gespannt auf die Paarungen.
Gleich geht es los.
Jetzt läuft die Vorstellung und die Erklärung des DFB-Punktspiels. In Kürze werden die Paarungen gezogen.
Es folgt ein Rückblick auf die 2. Runde.
Das sind die Paarungen vom Achtelfinale:
SV Victoria Seelow - Ludwigsfelder FC
FSV Optik Rathenow - RSV Eintracht 1949
VfL Nauen - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf - VfB Hohenleipisch
SG Union Klosterfelde - SV Babelsberg 03
1. FC Guben - VfB Krieschow
FC Strausberg - FC Energie Cottbus
Oranienburger FC Eintracht - FSV 63 Luckenwalde
Damit stehen die Paarungen für das Achtelfinale fest. Spieltermin laut Rahmenterminplan ist am 11.10.2025 um 15 Uhr.
Wir bedanken uns fürs Mitlesen und einen schönen Tag noch