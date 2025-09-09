Achtelfinale im Landespokal: Die Auslosung heute im Liveticker

Die Spannung steigt: Am heutigen Dienstag um 15.30 Uhr werden die Spiele des Achtelfinals im Landespokal Brandenburg der Herren ausgelost. Wie werden die Paarungen lauten? Das erfahrt ihr hier im ständig aktualisierten Liveticker zur Pokalauslosung.
Moderator Benni Hantschke wird bei der Auslosung für Spaß und Expertise sorgen. Besonderer Gast ist DFB-Punktespielprofi Jeremy Lehmann, der neben seinem wichtigen Job als Losfee alle Fragen zur wichtigen Vereinsaktion beantwortet.
Die 16 Teilnehmer für das Achtelfinale stehen seit dem Wochenende fest: Mit Energie Cottbus ist noch ein Drittligist dabei. Die Regionalligisten SV Babelsberg 03 und FSV 63 Luckenwalde stehen ebenso im Lostopf. Hinzu kommen vier Oberligisten, drei Brandenburgligisten, vier Landesligisten sowie zwei Überraschungsteams aus der Landesklasse: der VfL Nauen und der FC Strausberg.
Für Spannung ist also einmal mehr für die Auslosung und dann auch in den Duellen gesorgt.
Termine im Pokalwettbewerb:
• Achtelfinale: 11. Oktober 2025
• Viertelfinale: 15. November 2025
• Halbfinale: 28. März 2026
• Finale (Finaltag der Amateure): 23. Mai 2026
+++
In Kürze beginnt die Auslosung.