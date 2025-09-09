Achtelfinale im Landespokal: Die Auslosung heute im Liveticker

Moderator Benni Hantschke wird bei der Auslosung für Spaß und Expertise sorgen. Besonderer Gast ist DFB-Punktespielprofi Jeremy Lehmann, der neben seinem wichtigen Job als Losfee alle Fragen zur wichtigen Vereinsaktion beantwortet.

Die 16 Teilnehmer für das Achtelfinale stehen seit dem Wochenende fest: Mit Energie Cottbus ist noch ein Drittligist dabei. Die Regionalligisten SV Babelsberg 03 und FSV 63 Luckenwalde stehen ebenso im Lostopf. Hinzu kommen vier Oberligisten, drei Brandenburgligisten, vier Landesligisten sowie zwei Überraschungsteams aus der Landesklasse: der VfL Nauen und der FC Strausberg.