Achtelfinale im Landespokal: Burger BC 08 hofft auf nächste Sensation

Beide Mannschaften reisen mit beeindruckender Frühform in dieses Duell. Der Burger BC 08 hat in der Liga bislang eine makellose Bilanz vorzuweisen: sechs Spiele, sechs Siege, 28 : 2 Tore. Auch im Landespokal überzeugte die Mannschaft von Trainer Tim Kolzenburg bislang auf ganzer Linie. In der ersten Runde bezwang man den Verbandsligisten SV Fortuna Magdeburg deutlich mit 5 : 2, ehe man in der zweiten Runde den FSV Barleben in einer umkämpften Partie mit 1 : 0 aus dem Wettbewerb warf. Damit steht die Burger Elf verdient unter den letzten 16 Teams des Wettbewerbs.

Doch mit Germania Halberstadt wartet nun ein Gegner von ganz anderem Kaliber. Der Traditionsverein aus dem Harz belegt aktuell den zweiten Platz in der Oberliga Süd und hat seine Ambitionen auf den Aufstieg in die Regionalliga eindrucksvoll untermauert. Im Pokal feierte Germania bislang souveräne Auftritte: Einem 5 : 0 - Auswärtssieg in Osterburg folgte zuletzt ein 3 : 1-Erfolg im Harzderby gegen den FC Einheit Wernigerode.

Für die Burger Fans bedeutet dieses Achtelfinale ein echtes Highlight. Die Rollen sind klar verteilt – Halberstadt reist als Favorit an, während der BBC 08 als Underdog auf die Pokalsensation hofft. Doch im heimischen Flickschupark hat die Burger Mannschaft in dieser Saison bereits mehrfach bewiesen, dass sie gegen höherklassige Gegner bestehen kann. Die Unterstützung der eigenen Anhänger könnte dabei einmal mehr zum entscheidenden Faktor werden.