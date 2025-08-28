Achtelfinale im Kreispokal Mönchengladbach-Viersen ausgelost

Der Rheydter SV hat Süchteln rausgeworfen. – Foto: Marcello Küppers

Der Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen hat im Vereinsheim der Sportfreunde Neuwerk das Achtelfinale des ReWoVe-Kreispokals ausgelost. Wer gegen wen spielt, erfahrt ihr in diesem Video:





Pokalspielleiter Tim Stettner, der auch der Vorsitzende des Fußballkreises Mönchengladbach-Viersen ist, erklärt zudem, dass die Paarungen zum 10. September, einem Mittwoch, über die Bühne gehen sollen. "In der Woche kann natürlich auch am Dienstag oder Donnerstag gespielt werden", sagt Stettner.

Als einzige höherklassige Mannschaften haben der 1. FC Mönchengladbach und der ASV Einigkeit Süchteln das Achtelfinale verpasst. Die Westender verloren allerdings auch gegen den Ligarivalen SpVg Odenkirchen (2:4), ansonsten waren die überkreislichen Teams gegen Kreisligisten im Einsatz und entsprechend deutlich favorisiert. Deshalb ist der 2:1-Erfolg des Rheydter SV gegen den Landesligisten Süchteln umso höher zu bewerten. Der SC Rheindahlen schaffte es wegen eines Verzichts von Eintracht Gladbach kampflos in die Runde der letzten 16 Mannschaften. So lief die 2. Pokalrunde in MG-Viersen