Achtelfinale im Kreispokal Duisburg ausgelost - so spielen die Frauen

Am Donnerstagabend hat der Kreisfußballausschuss Duisburg-Mülheim-Dinslaken in Kreispokal die nächste Runde ausgelost. Bei den Herren steht im neuen Jahr bereits das Achtelfinale an, die Frauen starten erst in den Wettbewerb. Das sind die Partien.

Das Achtelfinale bei den Herren soll laut Rahmenterminplan am 18. Januar 2026 ausgetragen werden. In acht Begegnungen werden dann die Teams für das Viertelfinale ermittelt. Zu einem reinen Mülheimer Duell kommt es zwischen den Sportfreunden Mülheim und TuSpo Saarn, der SV Heißen bekommt es mit Bezirksliga-Spitzenreiter Duisburger FV 08 zu tun und bei der Partie zwischen Rheinland Hamborn und dem Mülheimer SV 07 dürfte es wohl keinen klaren Favoriten geben. In der Favoritenrolle sind indes die Sportfreunde Hamborn 07, die zu Viktoria Buchholz reisen müssen. Außerdem empfängt der SV Duissern die Spvgg Meiderich 06/95, die Sportfreunde Walsum treffen auf den FSV Duisburg, die TuS Mündelheim erwartet den VfB Speldorf und der SC Croatia Mülheim tritt beim SV Wanheim an.

Die Spiele in der Übersicht: