Achtelfinale gegen Oberligist: SG Schorndorf will nächste Überraschung

Schorndorf. Der nächste Pokal-Kracher wartet: Am Mittwoch (17.15 Uhr) trifft die SG Schorndorf im Achtelfinale des WFV-Pokals auf den Oberligisten FV Ravensburg. Dabei möchte der Landesliga-Aufsteiger die Überraschung aus der dritten Runde wiederholen, als man gegen den Fünftligisten Türkspor Neckarsulm trotz Rückstand noch gewann. Urlaubsbedingt stehen SG-Trainer Koray Yildiz wieder wichtige Spieler nicht zur Verfügung.

Die Vorfreude ist bei der SG Schorndorf riesengroß. „Wir waren vor zwei Monaten noch Bezirksligist und bestreiten jetzt das zweite Pflichtspiel innerhalb von zwei Wochen gegen einen Oberligisten“, unterstreicht Schorndorfs Trainer Koray Yildiz die Besonderheit des kommenden „Bonus-Spiels“ gegen den FV Ravensburg. Sein Team sei für die Partie bereit, wisse aber auch, wo die SG Schorndorf herkommt. „Wir haben die Realität nicht aus den Augen verloren.“

Der FV Ravensburg ist klarer Favorit

Bedeutet: Der FV Ravensburg ist bei der SG Schorndorf natürlich der haushohe Favorit. Die Rolle des Underdogs hat der SG zuletzt aber gut gestanden, als man den Ravensburger Ligakonkurrenten Türkspor Neckarsulm mit 3:2 aus dem Pokal warf. „Es wird wieder die gleiche Leidenschaft brauchen, wir müssen jeden Zentimeter Rasen fressen“, gibt Yildiz die Marschroute vor. Er hat die Analyse des Gegners bereits abgeschlossen und einen Plan für das Spiel. „Gegen Ravensburg wird es nochmal härter als gegen Neckarsulm“, glaubt der Coach. „Sie sind körperlich robuster. Klar ist, dass sie uns für einen Großteil des Spiels dominieren werden.“

Am vergangenen Wochenende musste die SG Schorndorf beim 1:2 gegen die TSG Öhringen die erste Saisonniederlage in der laufenden Landesliga-Saison hinnehmen. „Eine verdiente Niederlage, wir hatten offensiv keine Alternativen mehr“, so Yildiz mit Blick auf die Personalsituation. „Dadurch konnten wir nur reagieren, nicht agieren.“ Den zwischenzeitlichen Schorndorfer Ausgleich erzielte Shkodran Selimaj. Für die SG endete damit nach anderthalb Jahren eine beeindruckende Serie von 532 Tagen ohne Auswärtsniederlage im Ligabetrieb. Damals, am 10. März 2024, verlor man mit 3:4 beim TSV Schornbach.

Wichtige Führungsspieler fehlen

Aufgrund der Urlaubssituation steht Yildiz auch für das Spiel gegen Ravensburg nur ein Rumpfkader zur Verfügung. Dies führte dazu, dass neben der jüngsten Niederlage auch die Personallage zu einem kleinen Ärgernis im Vorfeld des Pokalspiels führte. Denn eigentlich wollten die Verantwortlichen die Partie verschieben, der FV Ravensburg stimmte dem aber nicht zu. Für die SG bitter, die nun ohne die im wohlverdienten Urlaub weilenden Stürmer-Altstars Sokol Kacani und Matthias Morys auskommen muss.

Aber auch abseits des Platzes fehlt es an Personal. Ein für die SG Schorndorf so großes Spiel bedarf schließlich eines immensen organisatorischen Aufwands. „Unser Orga-Team ist größtenteils auch im Urlaub“, nennt Yildiz einen weiteren Grund für die angefragte Verlegung. Für ihn sei die „Ironie“ des Prozesses, dass Ravensburg selbst zuerst einen Ausweichtermin Ende September vorgeschlagen habe, den inzwischen aber zurückgezogen habe.

Diesen Vorgang bestätigt Ravensburgs Team-Manager Alexander Heumann gegenüber unserer Redaktion, erklärt aber: „Nach Rücksprache mit Trainer und Mannschaft haben wir uns dann für den angesetzten Termin entschieden. Letztendlich macht es für uns keinen Unterschied, ob wir im August oder September mittwochs spielen.“

Termin-Konflikte hin oder her: Für die SG Schorndorf wird das Achtelfinale am Mittwoch eines der größten Spiele der jüngeren Vereinsgeschichte. „Die Jungs sind sehr motiviert“, sagt Yildiz, mit dessen Team kaum einer rechnen dürfte. Alles andere als ein Ausscheiden wäre eine riesengroße Überraschung – damit kennt sich die SG Schorndorf in dieser Saison aber bekanntlich aus.