Achtelfinale: Duell zweier Traditionsvereine im SHFV-Pokal

Im Achtelfinale des Landespokals Schleswig-Holstein trifft der VfB Lübeck am Samstag (14:00 Uhr) auswärts auf den FC Kilia Kiel. Es ist ein traditionsreiches Duell zweier namhafter Vereine, das erstmals seit über einem Jahrzehnt wieder in einem Pflichtspiel ausgetragen wird.

Der VfB Lübeck reist als Titelverteidiger nach Kiel, musste jedoch zuletzt in der Regionalliga eine bittere 1:2-Heimniederlage gegen Altona 93 hinnehmen. Nach sieben Spieltagen stehen die Grün-Weißen mit zehn Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. Im Landespokal will die Mannschaft von Trainer Guerino Capretti nun wieder ein Erfolgserlebnis verbuchen.

Auch beim FC Kilia Kiel, Meister der vergangenen Oberliga-Spielzeit, läuft es bislang durchwachsen. Das Team von Trainer Nicola Soranno sammelte aus den ersten sieben Partien der neuen Oberligasaison acht Punkte. Bemerkenswert: Auf eigenem Platz ist Kilia in der laufenden Spielzeit noch ungeschlagen.

Das letzte Pflichtspiel zwischen beiden Teams liegt mehr als ein Jahrzehnt zurück. Damals siegte Kilia im Pokalwettbewerb „Meister der Meister“ mit 2:0 gegen den VfB. Insgesamt ist die Bilanz jedoch klar grün-weiß gefärbt: In 42 Begegnungen setzte sich Lübeck 23-mal durch, bei elf Unentschieden und acht Niederlagen. Das Torverhältnis von 99:60 spricht ebenfalls für den Regionalligisten.

Kilia scheiterte 2024 ebenfalls im Achtelfinale

Im Vorjahr war für Kilia im SHFV-Pokal ebenfalls im Achtelfinale Schluss. Damals unterlag man zu Hause mit 1:2 dem 1. FC Phönix Lübeck. Der VfB Lübeck hingegen sicherte sich am Ende durch ein 2:1 im Finale gegen die Kaltenkirchener Turnerschaft den Titel.

Die Partie wird am Samstag, 13. September 2025, um 14:00 Uhr am Hasseldieksdammer Weg in Kiel angepfiffen. Der Sieger zieht ins Viertelfinale ein. Für den VfB ist es zugleich ein wichtiger Zwischenschritt, um den Titel und damit die Qualifikation für den DFB-Pokal erneut ins Visier zu nehmen.