Pokal
Gradi Nkunga (rechts), hier im Duell mit Bingens Sa-Adane Moussa in der 3. Runde im Verbandspokal, fährt mit seiner Mannschaft erst in drei Wochen nach Büchelberg, um in das Viertelfinale einzuziehen.
Achtelfinale des TSV Gau-Odernheim fällt aus

Gastspiel beim SV Büchelberg wird witterungsbedingt um drei Wochen verlegt

Gau-Odernheim. Eigentlich sollte der TSV Gau-Odernheim beim SV Büchelberg an diesem Mittwoch den Auftakt der Achtelfinals im Fußball-Verbandspokal bestreiten. Doch daraus wird nichts. Am Dienstagnachmittag erfuhr der Oberligist von der Platzsperrung bei dem Landesliga-Ersten am südöstlichen Zipfel von Rheinland-Pfalz.

Neu angesetzt wurde die Partie für Mittwoch, 15. Oktober, um 19.30 Uhr. Damit hat TSV-Trainer Florian Diel noch drei Wochen mehr Zeit, sich auf einen „Top-Gegner mit Verbandsliga-Niveau“ vorzubereiten. „Wir wollen unbedingt ins Viertelfinale einziehen“, lautet die Vorgabe.
Der Dorfclub aus dem Bienwald scheiterte zuletzt zweimal als Vizemeister in den Aufstiegsspielen, gegen Hauenstein und Hohenecken. Direkte Duelle gab es im Sommer 2017, als die Petersberg-Elf sich in den Aufstiegsspielen zur Landesliga mit 2:2 und 4:0 gegen Büchelberg durchsetzte, damals schon mit Daniel Diel im Tor sowie dem aktuellen Teammanager Lukas Knell und Cotrainer Björn Grimm im Sturm. Im Pokal-Viertelfinale war der TSV zuletzt vor drei Jahren gegen Schott Mainz (3:5 n.V.), bis ins Halbfinale ging es 2017/18 (0:1 gegen Waldalgesheim).

