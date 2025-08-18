Achtelfinale des Totopokals ausgelost: Das sind die Partien

Am heutigen Montag rollten wieder die Kugeln! Im "Haus des Fußballs" in München wurden die Achtelfinalpaarungen des Bayerischen Totopokals ausgelost. Als Losfee fungierte wieder Joachim Buchwieser, Vize-Präsident von LOTTO Bayern. Die Aufsicht hatte wie üblich Verbands-Spielleiter Josef Janker. Regelspieltermine für das Achtefinale sind Dienstag, der 26. August 2025 oder Dienstag, der 2. September 2025. Josef Janker meinte, dass ein Großteil der Spiele dabei am 2. September über die Bühne gehen werden. Falls sich der Bayerische Rundfunk (BR) zu einer Liveübertragung entscheiden sollte, könnte auch eine Partie am Samstag, den 6. September stattfinden, wenn im Profibereich Länderpielpause ist.