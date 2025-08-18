Achtelfinale des Totopokals ausgelost: Das sind die Partien

Am heutigen Montag rollten wieder die Kugeln! Im "Haus des Fußballs" in München wurden die Achtelfinalpaarungen des Bayerischen Totopokals ausgelost. Als Losfee fungierte wieder Joachim Buchwieser, Vize-Präsident von LOTTO Bayern. Die Aufsicht hatte wie üblich Verbands-Spielleiter Josef Janker. Regelspieltermine für das Achtefinale sind Dienstag, der 26. August 2025 oder Dienstag, der 2. September 2025. Josef Janker meinte, dass ein Großteil der Spiele dabei am 2. September über die Bühne gehen werden. Falls sich der Bayerische Rundfunk (BR) zu einer Liveübertragung entscheiden sollte, könnte auch eine Partie am Samstag, den 6. September stattfinden, wenn im Profibereich Länderpielpause ist.
Gruppe Nord
Spiel 1: TSV Neudrossenfeld - TSV Aubstadt
Spiel 2: SpVgg Ansbach - SSV Jahn Regensburg
Spiel 3: SV Viktoria Aschaffenburg - 1. FC Schweinfurt 05
Spiel 4: SpVgg Hankofen-Hailing - FC Würzburger Kickers
Gruppe Süd
Spiel 5: SV Erlbach - SpVgg Unterhaching
Spiel 6: FC Pipinsried - SV Wacker Burghausen
Spiel 7: TSV 1882 Landsberg - FC Ingolstadt 04
Spiel 8: FV Illertissen - TSV 1860 München
Wer ist noch dabei? Die 16 Klubs, die das Achtelfinale erreicht haben, wurden vor der Auslosung nach regionalen Gesichtspunkten in zwei Gruppen (Nord + Süd) eingeteilt. Wie üblich galt: Der klassenniedrigere Verein hat Heimrecht, bei Ligagleichheit spielt der Erstgezogene daheim.
Diese Teams haben den Sprung in die Runde der letzten 16 geschafft:
3. Liga
TSV 1860 München, FC Ingolstadt 04, SSV Jahn Regensburg, 1. FC Schweinfurt 05
Regionalliga Bayern
FV Illertissen, SpVgg Unterhaching, SpVgg Ansbach, SpVgg Hankofen-Hailing, FC Würzburger Kickers, SV Viktoria Aschaffenburg, TSV Aubstadt, Wacker Burghausen
Bayernliga Nord
TSV Neudrossenfeld
Bayernliga Süd
SV Erlbach, TSV Landsberg, FC Pipinsried