Achtelfinale des Kreispokals Grevenbroich-Neuss ist ausgelost

Der Kreis Grevenbroich-Neuss gibt mächtig Gas beim Kreispokal. Beim Derby zwischen dem VfR Büttgen und den Sportfreunden Vorst am Freitagabend, das für die beiden Teams die Saison in der Kreisliga A eröffnete und das die Gäste durch einen Treffer von Hamza Shraideh mit 1:0 für sich entschieden, wurde nach zwei erfolgreich absolvierten Runden bereits das Achtelfinale ausgelost, das am 14. Oktober ausgetragen werden soll.
Dabei kommt es zu einer Top-Partie beim VdS Nievenheim. Der Bezirksligist hat es mit einem der beiden klassenhöchsten Teams im Wettbewerb zu tun, dem Landesligisten DJK Gnadental. Der zweite Landesligist SC Kapellen-Erft ist derweil beim FC Delhoven gefordert. Der 1. FC Grevenbroich tritt derweil bei TJ Dormagen an. Der A-Liga-Aufsteiger SV Bedburdyck-Gierath spielt beim SC Grimlinghausen, die SVG Neuss-Weissenberg muss beim FSV Vatan Neuss ran.
09.08.26 VfR 06 Neuss - SVG Neuss-Weissenberg 4:6
09.08.26 BV Weckhoven - FC Straberg 1:2
09.08.26 FC SF Delhoven - BV Wevelinghoven 3:2
09.08.26 SV Rot-Weiß Elfgen - DJK Novesia Neuss 0:13
09.08.26 SuS Gohr - TSV Bayer Dormagen 0:3
09.08.26 SG Kaarst - VdS 1920 Nievenheim 1:4
09.08.26 SV Hemmerden - TuS Hackenbroich 0:7
09.08.26 TJ Dormagen - FC Zons 3:1
09.08.26 SG Rommerskirchen-Gilbach - SV Bedburdyck/Gierath 1:3
09.08.26 TuS Grevenbroich - DJK Gnadental 0:11
09.08.26 FSV Vatan Neuss - SV Uedesheim zg. 2:0
11.08.26 SV Germania Grefrath 1926 - SC Kapellen-Erft 1:2
11.08.26 VfR Büttgen - SV Rosellen 0:1