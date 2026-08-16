 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Achtelfinale des Kreispokals Grevenbroich-Neuss ist ausgelost

Nach der zweiten Runde am vorigen Wochenende ist bereits das Achtelfinale des Kreispokals Grevenbroich-Neuss ausgelost. Gespielt werden soll am 14. Oktober.

von Sascha Köppen · Heute, 11:06 Uhr · 0 Leser
Am Freitag wurde das Achtelfinale des Neusser Kreispokals ausgelost.
Am Freitag wurde das Achtelfinale des Neusser Kreispokals ausgelost. – Foto: Kreis GV-Neuss

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Der Kreis Grevenbroich-Neuss gibt mächtig Gas beim Kreispokal. Beim Derby zwischen dem VfR Büttgen und den Sportfreunden Vorst am Freitagabend, das für die beiden Teams die Saison in der Kreisliga A eröffnete und das die Gäste durch einen Treffer von Hamza Shraideh mit 1:0 für sich entschieden, wurde nach zwei erfolgreich absolvierten Runden bereits das Achtelfinale ausgelost, das am 14. Oktober ausgetragen werden soll.

Dabei kommt es zu einer Top-Partie beim VdS Nievenheim. Der Bezirksligist hat es mit einem der beiden klassenhöchsten Teams im Wettbewerb zu tun, dem Landesligisten DJK Gnadental. Der zweite Landesligist SC Kapellen-Erft ist derweil beim FC Delhoven gefordert. Der 1. FC Grevenbroich tritt derweil bei TJ Dormagen an. Der A-Liga-Aufsteiger SV Bedburdyck-Gierath spielt beim SC Grimlinghausen, die SVG Neuss-Weissenberg muss beim FSV Vatan Neuss ran.

Die Partien des Achtelfinals in der Übersicht:

  • FSV Vatan Neuss - SV Neuss-Weissenberg
  • FC Delhoven - SC Kapellen-Erft
  • VdS Nievenheim - DJK Gnadental
  • TSV Bayer Dormagen - DJK Novesia Neuss
  • TJ Dormagen - 1. FC Grevenbroich-Süd
  • SV Rosellen - SV Glehn
  • TuS Hackenbroich - FC Straberg
  • SG Grimlinghausen-Norf - SV Bedburdyck-Gierath

So lief die zweite Runde am vorigen Wochenende:

09.08.26 VfR 06 Neuss - SVG Neuss-Weissenberg 4:6
09.08.26 BV Weckhoven - FC Straberg 1:2
09.08.26 FC SF Delhoven - BV Wevelinghoven 3:2
09.08.26 SV Rot-Weiß Elfgen - DJK Novesia Neuss 0:13
09.08.26 SuS Gohr - TSV Bayer Dormagen 0:3
09.08.26 SG Kaarst - VdS 1920 Nievenheim 1:4
09.08.26 SV Hemmerden - TuS Hackenbroich 0:7
09.08.26 TJ Dormagen - FC Zons 3:1
09.08.26 SG Rommerskirchen-Gilbach - SV Bedburdyck/Gierath 1:3
09.08.26 TuS Grevenbroich - DJK Gnadental 0:11
09.08.26 FSV Vatan Neuss - SV Uedesheim zg. 2:0
11.08.26 SV Germania Grefrath 1926 - SC Kapellen-Erft 1:2
11.08.26 VfR Büttgen - SV Rosellen 0:1