Achtelfinale des Kreispokals Grevenbroich-Neuss ist ausgelost

Am Freitag wurde das Achtelfinale des Neusser Kreispokals ausgelost. – Foto: Kreis GV-Neuss

Der Kreis Grevenbroich-Neuss gibt mächtig Gas beim Kreispokal. Beim Derby zwischen dem VfR Büttgen und den Sportfreunden Vorst am Freitagabend, das für die beiden Teams die Saison in der Kreisliga A eröffnete und das die Gäste durch einen Treffer von Hamza Shraideh mit 1:0 für sich entschieden, wurde nach zwei erfolgreich absolvierten Runden bereits das Achtelfinale ausgelost, das am 14. Oktober ausgetragen werden soll.

Dabei kommt es zu einer Top-Partie beim VdS Nievenheim. Der Bezirksligist hat es mit einem der beiden klassenhöchsten Teams im Wettbewerb zu tun, dem Landesligisten DJK Gnadental. Der zweite Landesligist SC Kapellen-Erft ist derweil beim FC Delhoven gefordert. Der 1. FC Grevenbroich tritt derweil bei TJ Dormagen an. Der A-Liga-Aufsteiger SV Bedburdyck-Gierath spielt beim SC Grimlinghausen, die SVG Neuss-Weissenberg muss beim FSV Vatan Neuss ran.

Die Partien des Achtelfinals in der Übersicht:

FSV Vatan Neuss - SV Neuss-Weissenberg

FC Delhoven - SC Kapellen-Erft

VdS Nievenheim - DJK Gnadental

TSV Bayer Dormagen - DJK Novesia Neuss

TJ Dormagen - 1. FC Grevenbroich-Süd

SV Rosellen - SV Glehn

TuS Hackenbroich - FC Straberg

SG Grimlinghausen-Norf - SV Bedburdyck-Gierath

So lief die zweite Runde am vorigen Wochenende:

09.08.26 VfR 06 Neuss - SVG Neuss-Weissenberg 4:6

09.08.26 BV Weckhoven - FC Straberg 1:2

09.08.26 FC SF Delhoven - BV Wevelinghoven 3:2

09.08.26 SV Rot-Weiß Elfgen - DJK Novesia Neuss 0:13

09.08.26 SuS Gohr - TSV Bayer Dormagen 0:3

09.08.26 SG Kaarst - VdS 1920 Nievenheim 1:4

09.08.26 SV Hemmerden - TuS Hackenbroich 0:7

09.08.26 TJ Dormagen - FC Zons 3:1

09.08.26 SG Rommerskirchen-Gilbach - SV Bedburdyck/Gierath 1:3

09.08.26 TuS Grevenbroich - DJK Gnadental 0:11

09.08.26 FSV Vatan Neuss - SV Uedesheim zg. 2:0

11.08.26 SV Germania Grefrath 1926 - SC Kapellen-Erft 1:2

11.08.26 VfR Büttgen - SV Rosellen 0:1