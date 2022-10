Achtelfinale ausgelost Am Sonntag wurde in der Halbzeitpause der Kreisoberligabegegnung zwischen dem Erlauer SV und dem SV EK Veilsdorf das Achtelfinale um den Pokal der Schlossbrauerei Schwarzbach ausgelost.

Die Auslosung wollte es so, die Kreisoberligisten gehen sich dieses Mal nicht aus dem Weg. Im Achtelfinale gibt es gleich vier direkte Vergleiche – dies ist bei noch neun Teams die höchstmögliche Anzahl - von Mannschaften der höchsten Kreisspielklasse. Lediglich der SC Oberlind ist davon nicht betroffen. Die Randsonneberger haben bei VeilsdorfII/Heßberg ein vermeidlich leichtes Los.



Besonders ist auch, dass sich in den Begegnungen Haina gegen Erlau (das Punktspiel allerdings in Erlau) sowie Sachsenbrunn/Crock gegen Neuhaus-Schierschnitz die Teams innerhalb von einer Woche gleich zwei Mal begegnen. Hier zunächst am Samstag beim Pokal und eine Woche später zum zweiten Rückrundenspieltag in der Liga. Gespielt werden diese Begegnungen am 19. November 2022.

Die Partien des Achtelfinals

SG Sachsenbrunn/Crock – SV ISO Neuhaus-Schierschnitz

Hainaer SV – Erlauer SV Grün-Weiß

SG Veilsdorf II/Heßberg – SC 06 Oberlind

SV EK Veilsdorf – SC 07 Schleusingen

SV 1920 Gellershausen – SG 51 Sonneberg

SG Lauscha/Neuhaus – SV Eintracht Heldburg

Sieger Neuhaus-Schierschnitz II / Schalkau – SV 07 Häselrieth

SG Streufdorf/Eishausen – SG Steinach II