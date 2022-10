Achtelfinal-Partien im Sachsenpokal ausgelost

Zum Abschluss des 8. Verbandstages des Sächsischen Fußballverbandes wurden gestern in Chemnitz die Begegnungen im Achtelfinale des Sachsenpokals ausgelost. Gespielt wird am 16. November bzw. 19./20. November. Hier sind die Partien im Überblick:

SV Lipsia Eutritzsch vs. Bischofswerdaer FV



Heidenauer SV vs. FSV Zwickau



Handwerk Rabenstein vs. 1. FC Lokomotive Leipzig



FSV Budissa Bautzen - FC Erzgebirge Aue



VFC Plauen vs. Dynamo Dresden

SC Freital vs. Chemnitzer FC

Großenhainer FV vs. FC Grimma