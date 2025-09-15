 2025-09-15T13:56:57.594Z

Ticker
– Foto: Thies Meyer

Achtelfinal-Auslosung: Wolfstein-Roßbach zieht Verbandsligisten

Terminfindung wird zur Herausforderung

Verlinkte Inhalte

Verbandspokal Südwest
Schott Mainz
Saulheim
Oppenheim
Nierstein

Die Achtelfinalpartien im Verbandspokal des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) stehen fest. Am Monatgnachmittag wurden die Paarungen der Runde der letzten sechzehn Mannschaften ausgelost – alle Teams wurden dabei aus einem gemeinsamen Lostopf gezogen.

Die Spiele sollen bis zum 1. Oktober ausgetragen werden. Die Terminierung dürfte jedoch für Diskussionen sorgen: Sowohl die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar als auch die Regionalliga Südwest haben an dem entsprechenden Wochenende reguläre Spieltage angesetzt. Eine zentrale Lösung ist nicht geplant, stattdessen soll über individuelle Spielverlegungen entschieden werden.

Die Achtelfinalpaarungen im Überblick:

  • Sieger Steinbach/DudenhofenVfR Wormatia Worms
    (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)

  • TSV Fortuna Billigheim-IngenheimFK 03 Pirmasens
    (Landesliga Ost vs. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)

  • TuS MechtersheimSV Gonsenheim
    (Verbandsliga Südwest vs. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)

  • SG HüffelsheimFC Arminia Ludwigshafen
    (Verbandsliga Südwest vs. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)

  • TSG Wolfstein-RoßbachFC Bienwald Kandel
    (Bezirksliga Westpfalz vs. Verbandsliga Südwest)

  • SV GimbsheimTSV Schott Mainz
    (Landesliga Ost vs. Regionalliga Südwest)

  • VfR GrünstadtTuS Marienborn
    (Landesliga Ost vs. Verbandsliga Südwest)

  • SV BüchelbergTSV Gau-Odernheim
    (Landesliga Ost vs. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)

Aufrufe: 015.9.2025, 15:59 Uhr
Christian KurthAutor