Achtelfinal-Auslosung: Wolfstein-Roßbach zieht Verbandsligisten

Die Achtelfinalpartien im Verbandspokal des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) stehen fest. Am Monatgnachmittag wurden die Paarungen der Runde der letzten sechzehn Mannschaften ausgelost – alle Teams wurden dabei aus einem gemeinsamen Lostopf gezogen.
Die Spiele sollen bis zum 1. Oktober ausgetragen werden. Die Terminierung dürfte jedoch für Diskussionen sorgen: Sowohl die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar als auch die Regionalliga Südwest haben an dem entsprechenden Wochenende reguläre Spieltage angesetzt. Eine zentrale Lösung ist nicht geplant, stattdessen soll über individuelle Spielverlegungen entschieden werden.