Achte Saison auf der Trainerposition

Der TSV Altenlotheim hat eine wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison frühzeitig getroffen und den Vertrag mit Spielertrainer Robin Wissemann verlängert. Wie der Gruppenligist in den sozialen Medien mitteilte, wird Wissemann den Verein auch in der Spielzeit 2026/27 betreuen.

Für den TSV ist die Zusage des Trainers ein Signal der Kontinuität. Wissemann steht dem Verein bereits seit der Saison 2019/20 zur Verfügung und hat in dieser Zeit entscheidend dazu beigetragen, dass sich Altenlotheim in der Gruppenliga Kassel wieder als feste Größe etablieren konnte.

Entsprechend groß ist im Umfeld die Zufriedenheit über die Einigung. Der Verein hebt dabei nicht nur Wissemanns sportliche Arbeit hervor, sondern auch seine enge Bindung an den TSV: Als „echter Altenlotheimer“ kenne er Verein und Umfeld wie kaum ein anderer und identifiziere sich in besonderem Maße mit den Farben des Klubs.