Bitter: Neurieds Simon Prangenberg (l.) wurde im Abstiegsduell gegen Waldperlach zunächst ein klarer Elfmeter verwehrt, im Gegenzug fiel das 0:1 aus TSV-Sicht. – Foto: Foto: Dagmar Rutt merkur@digid

Achte Niederlage in Serie: TSV Neuried strauchelt in Richtung Relegation 12 Spiele in Folge sieglos Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Süd Waldperlach TSV Neuried

Der in diesem Kalenderjahr sieglose TSV Neuried kassiert beim 1:2 gegen Waldperlach den nächsten Rückschlag im Abstiegskampf der Bezirksliga Süd.

Es war ein hartes Wochenende für den Co-Trainer des TSV Neuried. Am Freitag musste der in der Pressestelle des TSV 1860 München arbeitende Henrik Ahrend vor Ort eine 0:1-Niederlage des Fußball-Drittligisten beim FC Hansa Rostock miterleben. Nach der langen Rückfahrt und einer kurzen Nacht mit kaum Schlaf lief es mit seinen Neuriedern einen Tag später nicht besser: Trotz einer guten Leistung kassierte der Bezirksligist im richtungsweisenden Match zu Hause gegen den SV Waldperlach beim 1:2 (0:1) die achte Niederlage in Folge. Sa., 26.04.2025, 14:00 Uhr TSV Neuried TSV Neuried SV Waldperlach Waldperlach 1 2 Abpfiff

Strittige Schiedsrichterentscheidungen: Neuried bleibt Elfmeter verwehrt „Das waren zwei sehr bittere Spiele“, haderte Ahrend. Besonders schmerzhaft war der Verlauf der Bezirksliga-Begegnung. „Eigentlich ist unser Matchplan voll aufgegangen“, bilanzierte Ahrend. Mit den schnellen Außenspielern Youssef Hassan und Gianmauro Masella setzten die Hausherren die Waldperlacher von Beginn an unter Druck. Vorne wirbelten der wiedergenesene Roman Kriebel und der diesmal in den Sturm beorderte Simon Prangenberg. Kriebel verpasste die Führung jedoch zweimal knapp. Richtig ärgerlich wurde es aber nach 28 Minuten. Erst wurde Prangenberg im Strafraum gefoult, doch die Pfeife blieb stumm, im direkten Gegenzug entschied das Schiedsrichtergespann in einer kniffligen Situation nicht auf Abseits, wodurch Luca Mancusi durchstarten und flanken konnte. Diese Hereingabe verwertete Umutcan Aksoy zur schmeichelhaften Gäste-Führung. Der Gegentreffer lähmte die Beine der jungen Neurieder etwas.