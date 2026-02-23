Achtbares Ergebnis mit schmalem Kader

– Foto: Tanja Kaltofen

Einheit-Trainer Josef Bresigke hatte die nicht einfache Aufgabe, eine spielfähige Mannschaft auf den Kunstrasen zu schicken und fuhr mit nur 13 Spielern nach Weimar. Durch Urlaub, Arbeit, Krankheit und Verletzungen standen mehrere Leistungsträger nicht zur Verfügung. Einige Spieler des verbliebenen Kaders waren darüber hinaus gesundheitlich angeschlagen. So mussten auch die beiden A-Junioren über 90 Spielminuten „durchhalten“. Das waren keine guten Voraussetzungen aus Sicht der Gäste. Die Mannschaft spielte jedoch von Anbeginn diszipliniert und verteidigte leidenschaftlich. In der 18. Minute konnten die Gastgeber jubeln. Nach einem bereits abgewehrten Eckball fand Maximilian Rast die Lücke und erzielte den Führungstreffer für den SC 1903.

Mit diesem knappen Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt. Nachdem sich die Weimarer Spieler auch schwer taten, die Führung auszubauen, brachte die 70. Minute das 2:0 durch Hans Häselbarth. Ein Freistoß aus dem Halbfeld, als Flanke geschlagen, passierte mehrere Spieler und landete schließlich im Netz. Bis zum Abpfiff beeindruckte Rufolstadts „Zweite“ mit Kampfgeist, Einsatz und Laufarbeit. Alle eingesetzten Spieler stellten sich der Situation. Einheit-Trainer Josef Bresigke: „Trotz der Niederlage können wir mit erhobenen Haupt vom Platz gehen. Ärgerlich war nur, dass beide Treffer nach Standards fielen.“