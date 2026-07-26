Achtbares 0:1 gegen Southampton: Eintracht verkauft sich teuer

Die Löwen starteten mit einem kontrollierten Spielaufbau in die Begegnung und überließen Southampton zunächst etwas mehr Ballbesitz. Die erste gefährliche Aktion gehörte den Gästen, doch Lewis Dobbin verzog früh (6.). Auf der Gegenseite musste Southampton-Keeper Daniel Peretz bei einem abgefälschten Abschluss von Junior Zé erstmals eingreifen (14.).
Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein ausgeglichenes Testspiel, in dem beide Mannschaften nur selten zu klaren Torchancen kamen. Die Entscheidung fiel schließlich nach einer Unachtsamkeit in der Braunschweiger Defensive: Damien Downs startete in den freien Raum, umspielte Thorben Hoffmann und schob zum 1:0 für die Engländer ein (35.).
Kurz darauf hätte Downs beinahe nachgelegt, setzte seinen Abschluss jedoch nur ans Außennetz (40.). Die beste Gelegenheit zum Ausgleich bot sich kurz vor der Pause Max Marie, dessen Schuss Peretz mit einer starken Parade entschärfte (42.). Auch einen Freistoß von Mehmet Aydin hielt der Schlussmann sicher fest.
Southampton kam auch nach dem Seitenwechsel gefährlich aus der Kabine. Cameron Archer verfehlte das Tor nur knapp (50.), ehe Romeo Akachukwu Thorben Hoffmann mit einem Distanzschuss prüfte (53.).
Mit mehreren Wechseln brachte Eintracht-Trainer Lars Kornetka nach einer Stunde frische Impulse. Dadurch gestaltete sich die Partie wieder ausgeglichener, auch wenn die Gastgeber offensiv nur selten gefährlich in den Strafraum der Engländer kamen. Trotz engagierter Schlussphase fehlte den Löwen die entscheidende Durchschlagskraft, um den Ausgleich noch zu erzwingen.
So blieb es beim knappen 0:1 gegen den FC Southampton. Trotz der Niederlage zeigte die Eintracht über weite Strecken eine disziplinierte Defensivleistung und bot dem ambitionierten englischen Zweitligisten lange Paroli.
Die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart bestreiten die Braunschweiger am kommenden Samstag, 1. August, um 13 Uhr im EINTRACHT-STADION gegen den belgischen Erstligisten RAAL La Louvière.