Achtbares 0:1 gegen Southampton: Eintracht verkauft sich teuer Eintracht Braunschweig hat den Härtetest gegen den englischen Zweitligisten FC Southampton knapp verloren. von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Flohr/Sport News S&uum

Die Löwen starteten mit einem kontrollierten Spielaufbau in die Begegnung und überließen Southampton zunächst etwas mehr Ballbesitz. Die erste gefährliche Aktion gehörte den Gästen, doch Lewis Dobbin verzog früh (6.). Auf der Gegenseite musste Southampton-Keeper Daniel Peretz bei einem abgefälschten Abschluss von Junior Zé erstmals eingreifen (14.).

Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein ausgeglichenes Testspiel, in dem beide Mannschaften nur selten zu klaren Torchancen kamen. Die Entscheidung fiel schließlich nach einer Unachtsamkeit in der Braunschweiger Defensive: Damien Downs startete in den freien Raum, umspielte Thorben Hoffmann und schob zum 1:0 für die Engländer ein (35.). Kurz darauf hätte Downs beinahe nachgelegt, setzte seinen Abschluss jedoch nur ans Außennetz (40.). Die beste Gelegenheit zum Ausgleich bot sich kurz vor der Pause Max Marie, dessen Schuss Peretz mit einer starken Parade entschärfte (42.). Auch einen Freistoß von Mehmet Aydin hielt der Schlussmann sicher fest.

Braunschweig steigert sich nach der Pause Southampton kam auch nach dem Seitenwechsel gefährlich aus der Kabine. Cameron Archer verfehlte das Tor nur knapp (50.), ehe Romeo Akachukwu Thorben Hoffmann mit einem Distanzschuss prüfte (53.). Mit mehreren Wechseln brachte Eintracht-Trainer Lars Kornetka nach einer Stunde frische Impulse. Dadurch gestaltete sich die Partie wieder ausgeglichener, auch wenn die Gastgeber offensiv nur selten gefährlich in den Strafraum der Engländer kamen. Trotz engagierter Schlussphase fehlte den Löwen die entscheidende Durchschlagskraft, um den Ausgleich noch zu erzwingen.