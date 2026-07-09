Achtbarer Auftakt: Lok Stendal unterliegt BFC Dynamo nur knapp Oberliga Nord +++ Die Altmärker verlieren gegen den Regionalligisten um Trainer Sven Körner mit 0:1 von Kevin Gehring · Heute, 06:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Laura Bornemann

Beim 1. FC Lok Stendal ging es in dieser Woche wieder los. Cheftrainer Jörn Schulz hat seine Mannschaft zum Start der Vorbereitung gebeten. Schon am Mittwochabend stand das erste Testspiel auf dem Programm. Im Heimspiel gegen die Regionalliga-Elf des BFC Dynamo schlug sich der Oberligist achtbar.

Mehr als 400 Zuschauer waren im Stadion am Hölzchen dabei, um zu sehen, wie sich der einstige Lok-Coach Sven Körner mit dem Vorjahreszwölften der Regionalliga Nordost in der Altmark schlägt. Zu sehen bekamen die Stadionbesucher einen engagierten Auftritt des 1. FC Lok Stendal, der sich am Ende nur mit 0:1 geschlagen geben musste.

Tim Windsheimer erzielte den einzigen Treffer der Partie bereits in der 18. Minute. Noch vor der Halbzeit sah Sommer-Neuzugang Willi Noack - zuvor beim Oberligisten BSV Eintracht Mahlsdorf - auf Seiten der Gäste die Rote Karte. Im zweiten Durchgang fielen nach zahlreichen Wechseln bei beiden Teams keine weiteren Treffer. Das weitere Testspiel-Programm des 1. FC Lok Stendal Trotz der 0:1-Niederlage dürfte es für die Stendaler - insbesondere in dieser frühen Phase der Vorbereitung - ein ordentlicher Start in die Testspiele gewesen sein. Am nächsten Mittwoch ist der Oberligist wieder im Einsatz: Dann ist der Verbandsliga-Aufsteiger VfB Ottersleben in der Altmark zu Gast.