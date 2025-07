Achtbarer 1. ASV-Testspielsieg mit neuen Trainer

Die Gäste (eine Liga höher als die Gastgeber) gingen früh nach einem Schnittstellenpass Richtung halblinks im Sechzehner durch den kurze Zeit einige Zentimeter Platz habenden Dominik Rudlof mit 0:1 in Führung. Michelfeld trat insgesamt gut organisiert und engagiert auf, nur fehlte anfangs dem finalen Pass die Präzision – bei zwei Toren zur Halbzeitführung klappte es mit der Technik: Beim 1:1 bereiteten Leon Haberberger über links und Jannik Friedl im Sechzehner den erfolgreichen flachen Torschuss von Lorenzo Ficarra vor (29.) und nach einem klaren Foul an den schnellen Nicolas Christl in der Box (er stand auf Zuspiel von Leon Haberberger eventuell im Abseits) versenkte Paul Gropp den Elfer wie gewohnt souverän (45.+1).

In der Halbzeitpause wechselte der ASV acht Mal und Vilseck in der 56. Minute vier Spieler. Die Gäste hatten in der zweiten Halbzeit mehr Ballbesitz und einige Eckbälle, aber nur Keanu Schöneich hatte eine Top-Chance (73.), der Foulelfmeter zum leistungsgerechten 2:2 sechs Minuten vor Schluss war berechtigt und von Marcel Suttner mit links verwandelt – die Thomas Ficarra-Truppe ließ defensiv den Gegner wenig zur Entfaltung kommen und schaffte in der Nachspielzeit sogar noch den nicht unverdienten Siegtreffer per Abstauber von Thomas Hofmann nach einer Freistoßflanke von Thomas Kohl (90.+1).

Der Kreisklassist ASV Michelfeld gastiert am Samstag, 26. Juli um 16 Uhr beim TSV Neunkirchen am Brand (Kreisliga 2 Erlangen/Pegnitzgrund) zu seinem zweiten Testspiel im Rahmen der Sommervorbereitung 2025. Der FV Vilseck hat am Sonntag, 27. Juli um 15 Uhr beim SC Luhe-Wildenau II sein erstes Punktspiel 2025/26 in der Kreisliga Süd Amberg/Weiden.

Der ausführliche Spielbericht (inklusive komplette Statistik) wird am Montag veröffentlicht.