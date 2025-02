Achtbar geschlagen

In der 40. Minute gelang dem Favoriten dann doch der Führungstreffer. Nach Zuckerpass von Routinier Robin-Lee Engler hob Elia-Abraham Walther das Spielgerät geschickt über Keeper Tämmler in die Maschen. Kurz darauf war es der Vorlagengeber selbst, der auf 2:0 hätte erhöhen können, vergab aber in aussichtsreicher Position per Kopf. Entsprechend der Spielanteile war die knappe Führung der Hausherren zur Pause durchaus verdient.

Im zweiten Durchgang ging dem Team von Trainer Jürgen Walther die Souveränität etwas verloren. Westvororte kam besser ins Spiel. Ein 11-Meter-Pfiff kurz nach Wiederbeginn blieb aus. Westvororte nun aber dem Ausgleich trotzdem nahe. Der fiel dann auch in der 64. Minute. Markus Klotz reagierte am Schnellsten und war per Abstauber erfolgreich. Mehrfach scheiterte man in der Folge am starken Timo Rödiger im Kasten der Gastgeber. Als sich so etwa zehn Minuten vor Ultimo die Zuschauer auf ein insgesamt leistungsgerechtes Unentschieden einstellten, war es der TSV, der neun Minuten vor dem Schlusspfiff unglücklich ins eigene Tor traf und somit die knappe Niederlage besiegelte.

Fazit: Nichtdestotrotz war Trainer Daniel Gehrt mit dem Auftreten seiner Mannschaft nicht unzufrieden. Besonders durch die Steigerung in Halbzeit zwei war man dem Verbandsligisten ebenbürtig. Am kommenden Samstag sind die Jungs um Kapitän Tim Richter dann beim FSV Sömmerda zu Gast.