Acht Zugänge und neuer Trainer: Dostlukspor-Umbruch in vollem Gange

Diese neuen Gesichter werden bei Dostlukspor Bottrop aufschlagen. – Foto: Spielerprofile

Der bevorstehende Abgang von Can Ucar an der Seitenline von Dostlukspor Bottrop hinterlässt nicht nur eine zu schließende Lücke auf der Trainerbank. Im Zuge dessen kündigten auch einige Hochkaräter an, den Verein zu verlassen. Der Sportlichen Leitung obliegt nun die undankbare Aufgabe, diesen drastischen Umbruch möglichst weich aufzufangen. Große Fortschritte sind dahingehend auch schon zu vermelden.

Isiktas bringt zwei Zugänge aus Asterlagen mit

In Muhammet Isiktas steht bereits der Trainer für die kommende Spielzeit fest. Der 52-Jährige steht derzeit noch in Amt und Würden für den TuS Asterlagen in der Bezirksliga-Gruppe 5, coachte zuvor aber auch schon bis zur Oberliga für den FSV Duisburg.

Aus Asterlagen wird Isiktas mit Yunus Turgut und Mario-Catalin Codreanu zwei junge und entwicklungsfähige Akteure mitbringen. Ohnehin zeichnet sich ab, dass Dostlukspor in den Neuverpflichtung eher auf Spieler, die noch am Anfang ihrer Laufbahn stehen. Burak Yildiz blitzte beispielsweise als Offensiv-Talent in der Landesliga für die DJK Arminia Klosterhardt auf, erzielte sieben Treffer in seiner Debüt-Spielzeit 2023/24. Seit seinem Wechsel zu Genc Osman Duisburg in die Bezirksliga kam er allerdings nicht mehr in der gleichen Häufigkeit zum Einsatz. Der 22-Jährige könnte ein belebendes Element für die Dostlukspor-Offensive abbilden.