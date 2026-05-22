Acht Zugänge und neuer Trainer: Dostlukspor-Umbruch in vollem Gange

Der bevorstehende Abgang von Can Ucar an der Seitenline von Dostlukspor Bottrop hinterlässt nicht nur eine zu schließende Lücke auf der Trainerbank. Im Zuge dessen kündigten auch einige Hochkaräter an, den Verein zu verlassen. Der Sportlichen Leitung obliegt nun die undankbare Aufgabe, diesen drastischen Umbruch möglichst weich aufzufangen. Große Fortschritte sind dahingehend auch schon zu vermelden.
In Muhammet Isiktas steht bereits der Trainer für die kommende Spielzeit fest. Der 52-Jährige steht derzeit noch in Amt und Würden für den TuS Asterlagen in der Bezirksliga-Gruppe 5, coachte zuvor aber auch schon bis zur Oberliga für den FSV Duisburg.
Aus Asterlagen wird Isiktas mit Yunus Turgut und Mario-Catalin Codreanu zwei junge und entwicklungsfähige Akteure mitbringen. Ohnehin zeichnet sich ab, dass Dostlukspor in den Neuverpflichtung eher auf Spieler, die noch am Anfang ihrer Laufbahn stehen. Burak Yildiz blitzte beispielsweise als Offensiv-Talent in der Landesliga für die DJK Arminia Klosterhardt auf, erzielte sieben Treffer in seiner Debüt-Spielzeit 2023/24. Seit seinem Wechsel zu Genc Osman Duisburg in die Bezirksliga kam er allerdings nicht mehr in der gleichen Häufigkeit zum Einsatz. Der 22-Jährige könnte ein belebendes Element für die Dostlukspor-Offensive abbilden.
Auch Fatih Kandur sammelte in der Landesliga Erfahrung. Nach seiner Zeit bei Firtinaspor Herne versuchte er sich aber zunächst in den Essener A-Ligen. Derzeit ist er Stammspieler für den FC Karnap.
Mit Aiman-Mohammed Faraj kann Dostlukspor auch einen Rückkehrer begrüßen. Der 20-Jährige konnte sich seiner Zeit über die U19 für ein Engagement bei Arminia Klosterhardt empfehlen. Nach einer Spielzeit als Joker (fünf Tore, vier Vorlagen) für den Bezirksliga-Spitzenreiter geht es nun wieder zurück zu Dostlukspor.
Nach dem frühzeitig gesicherten Klassenerhalt steht Dostlukspor Bottrop also vor einem richtungsweisenden Sommer. Mit neuem Trainer und vielen neuen Gesichtern soll das schwierige zweite Jahr in der Bezirksliga erfolgreich gestaltet werden.
Zugänge: Oguzhan Mirac Cengiz (Spvgg Sterkrade-Nord), Aiman-Mohammed Faraj (DJK Arminia Klosterhardt), Cüneyt Kilic (FC Welheim II), Fatih Kandur (FC Karnap 07/27), Muhammet Isiktas (TuS Asterlagen), Yunus Emre Turgut (TuS Asterlagen), Mario-Catalin Codreanu (TuS Asterlagen), Burak Yildiz (SV Genc Osman Duisburg), Sabri Kayali (FC Welheim)
Abgänge: Hüssein El-Moussa (Rhenania Bottrop), Nassim Ahkim (VfB Frohnhausen), Baris Erdogan (Rhenania Bottrop), Fabian Fricke (SV 08/29 Friedrichsfeld), Jonah Konzer (SpVgg Sterkrade 06/07), Ismail Talha Uzan (VfB Bottrop), Dogukan Turan (Rhenania Bottrop), Abbas Jaafar (1. FC Hirschkamp), Devin Yildirim (Türkiyemspor Essen), Khaled Al-Kadi (SV Horst-Emscher 08), Can Ucar