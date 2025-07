Acht Zugänge beim Brandenburgligisten, Verstärkung beim Landesligisten

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns riesig, unsere Neuzugänge pünktlich vor unserem Highlightspiel gegen den 1. FC Union Berlin bei uns begrüßen zu dürfen!

Mit frischer Energie, fußballerischer Qualität und Leidenschaft verstärken sie unser Team und bringen neuen Schwung auf den Platz.

Lucas Albrecht und Michael Kipp verstärken uns in der Defensive und gehen mit der nötigen Erfahrung und Führungsqualität voran.

Justin Berger und Noah Kerstein bringen Tempo und Qualität im 1:1 über die Außen in unser Team.

Ruslan Yefanov kommt mit Gardemaß und einer starken Saison in der Berlin-Liga zu uns und komplettiert unser Torwart-Team.

Gabriel Telushi, Dmytro Kostusev und Terence Schare kommen als junge, hungrige Spieler in die Mannschaft und werden die Arrivierten herausfordern.

Lasst uns gemeinsam auf eine spannende Saison voller unvergesslicher Momente hinfiebern!

+++

+++

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Da waren es schon drei! Kurz vorm Trainingsstart am kommenden Montag können wir mit Marlon Gründel den dritten Neuzugang für unsere Landesliga-Elf verkünden. Wobei: So neu ist der 20-jährige Mittelfeldspieler gar nicht. Denn er kehrt nach zwei Jahren Fußball-Pause an den Ort eines großen Erfolgs zurück. Marlon gehörte 2023 zu den Bornimer A-Junioren, die unter @janek.leon den Landesmeistertitel an die Golmer Chaussee holten.

Die Frage, warum er einen zuletzt pausierenden Youngster ins Team holt, quittiert unser sportlicher Leiter Alex Ost mit einem selbstbewussten Grinsen. „Talent ist wie Fahradfahren, das verlernste nicht. Ich bin sicher, dass Marlon uns viel zurückgeben kann.“ Der sportliche Lebenslauf lässt auf jeden Fall einiges erwarten. Von Seeburg über Dallgow ging’s in der Jugend zu Babelsberg 03, wo er in der U15 und U17 Regionalliga spielte. Nach zwei Bornimer Jahren widmete er sich vorrangig seinem Studium der Wirtschaftspsychologie - merkte aber bald, dass ihm der Sport, die Jungs, der Wettkampf fehlen. „Als Alex anrief wusste ich sofort: Ich mach’s. Ich hab so dermaßen Bock, wieder zu kicken und mich schnell ranzukämpfen.“