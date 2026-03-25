Acht »vielversprechende Talente« für Kareth – Geht Bomber?

Gehören ab Sommer fest zum Kader der ersten Mannschaft des TSV Kareth-Lappersdorf: Moritz Rudorf, Maximilian Herrmann, Anton Brunner, Robin Hoffmann und Severin Kötterl (von links) sowie Vuk Aleksic und Flynn Megerle (beide nicht auf dem Bild). – Foto: Verein

Die Jugendarbeit ist seit jeher ein Steckenpferd des TSV Kareth-Lappersdorf. Davon profitieren letztlich natürlich auch die Herrenmannschaften. Zahlreiche Spieler aus dem aktuellen Bestandskader des Bezirksliga-Teams sind Eigengewächse. Jahr für Jahr rücken Talente aus dem eigenen „Stall“ nach. So auch wieder zur kommenden Saison. Sieben Noch-A-Jugendliche sind ab Sommer fester Bestandteil der ersten Mannschaft des TSV.

Namentlich handelt es sich bei den Nachrückern um Moritz Rudorf, Maximilian Herrmann, Anton Brunner, Robin Hoffmann, Severin Kötterl, Vuk Aleksic und Flynn Megerle. Die größtenteils 18-jährigen Talente werden ab der Sommer-Vorbereitung fest in die erste Mannschaft übernommen und integriert. U-19-Akteur Jonas Kerler wurde bereits vorzeitig nach „oben“ gezogen und soll die „Erste“ während der Frühjahrsrunde im Aufstiegskampf der Bezirksliga Süd unterstützen.



„Als TSV Kareth-Lappersdorf sind wir richtig stolz und froh, dass wir dank unserer tollen Jugendarbeit wieder acht Spieler in die erste Mannschaft übernehmen können. Sie bekommen die Chance, sich in der ersten Mannschaft zu etablieren“, freut sich Matthias Heigl, sportlicher Leiter und Co-Trainer der ersten Mannschaft, über „sehr vielversprechende Talente, denen wir für die Zukunft einiges zutrauen“. Was Heigl nicht unerwähnt lassen möchte: „Gerade wegen der tollen Arbeit des Trainerteams der U19 um Bastian Speckner und Sokol Tashefci hat das heuer wieder so gut geklappt.“



