Gehören ab Sommer fest zum Kader der ersten Mannschaft des TSV Kareth-Lappersdorf: Moritz Rudorf, Maximilian Herrmann, Anton Brunner, Robin Hoffmann und Severin Kötterl (von links) sowie Vuk Aleksic und Flynn Megerle (beide nicht auf dem Bild). – Foto: Verein
Acht »vielversprechende Talente« für Kareth – Geht Bomber?
Beim Landesliga-Anwärter rücken auch diesen Sommer wieder einige Spieler aus dem eigenen Stall nach
von Florian Würthele · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Die Jugendarbeit ist seit jeher ein Steckenpferd des TSV Kareth-Lappersdorf. Davon profitieren letztlich natürlich auch die Herrenmannschaften. Zahlreiche Spieler aus dem aktuellen Bestandskader des Bezirksliga-Teams sind Eigengewächse. Jahr für Jahr rücken Talente aus dem eigenen „Stall“ nach. So auch wieder zur kommenden Saison. Sieben Noch-A-Jugendliche sind ab Sommer fester Bestandteil der ersten Mannschaft des TSV.
Namentlich handelt es sich bei den Nachrückern um Moritz Rudorf, Maximilian Herrmann, Anton Brunner, Robin Hoffmann, Severin Kötterl, Vuk Aleksic und Flynn Megerle. Die größtenteils 18-jährigen Talente werden ab der Sommer-Vorbereitung fest in die erste Mannschaft übernommen und integriert. U-19-Akteur Jonas Kerler wurde bereits vorzeitig nach „oben“ gezogen und soll die „Erste“ während der Frühjahrsrunde im Aufstiegskampf der Bezirksliga Süd unterstützen.
„Als TSV Kareth-Lappersdorf sind wir richtig stolz und froh, dass wir dank unserer tollen Jugendarbeit wieder acht Spieler in die erste Mannschaft übernehmen können. Sie bekommen die Chance, sich in der ersten Mannschaft zu etablieren“, freut sich Matthias Heigl, sportlicher Leiter und Co-Trainer der ersten Mannschaft, über „sehr vielversprechende Talente, denen wir für die Zukunft einiges zutrauen“. Was Heigl nicht unerwähnt lassen möchte: „Gerade wegen der tollen Arbeit des Trainerteams der U19 um Bastian Speckner und Sokol Tashefci hat das heuer wieder so gut geklappt.“
Generell ist die Kaderplanung auf Kareths Höhen für die kommende Saison 2026/27 bereits in den finalen Zügen. Sogar mehr als das: „Die ist so weit abgeschlossen“
, informiert Heigl. Kein einziger Spieler aus dem Bestandskader hat einen Wechselwunsch signalisiert. „Alle Spieler, die aktuell bei uns im Kader sind, bleiben im Verein.“
Einzige Ausnahme könnte Felix Bomber
sein. Der Verbleib des 19-jährigen Sturmtalents ist noch offen, „da er zum Studieren nach Bayreuth geht. Alle anderen Spieler bleiben uns treu.“
Längst in trockene Tücher gewickelt ist die Verlängerung von Cheftrainer Bastian Lerch
. Der 29-jährige Ex-Profikeeper steht auch nächste Saison auf der Karether Kommandobrücke. Ohnehin bleibt das komplette Trainergespann so beisammen, inklusive der beiden Co-Trainer Matthias Heigl und Armin Zahner sowie Torwarttrainer Thomas Rachner. In den restlichen neun Saisonspielen der Bezirksliga Süd liefern sich Fehr, Hofner & Co. einen spannenden Meisterschafts-Dreikampf mit Wenzenbach und Regenstauf. Bereits am Freitag erwartet man unter Flutlicht den FSV Prüfening. Anschließend folgt am Karsamstag der Kracher beim aktuellen Spitzenreiter SV Wenzenbach.